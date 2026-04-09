Met 24 graden wordt het vandaag terrasweer, maar het is van korte duur

Het wordt donderdag prachtig weer: de temperatuur kan oplopen tot 24 graden. Maar het is van korte duur, dus zorg dat je ervan geniet. Vrijdag zakt de temperatuur weer als een plumpudding in elkaar. "Dit is écht aprilweer en het komt allemaal door de wind", legt weerman Rico Schröder van Weerplaza uit.

"Het is begin april, dan heb je dit soort dingen. Het is echt een overgangsmaand en dat heeft alles te maken met de windrichting", vertelt de weerman bij radioprogramma KEIgoeiemorgen van Omroep Brabant.

Wie wel eens naar het weerbericht kijkt, raakt deze week nogal in de war. Donderdag wordt 24 graden voorspeld, vrijdag keldert de temperatuur naar 14 graden, om op zaterdag weer richting de 20 graden te klimmen. Leg dat maar eens uit.

"Vandaag waait de wind vanuit het zuidoosten, dan kan het 24 graden worden. Een dag met volop zonneschijn. Morgen waait er een noordwestelijke wind, dan lever je tien graden in. Zo ontstaat dat spelletje. Zaterdag komt de wind weer uit het zuidoosten en wordt het weer warmer."

Blijft die warme lucht dan niet een heel klein beetje hangen als het zo’n weer is als vandaag? "Nee, zo werkt het niet. Zodra die wind uit het westen of noordwesten gaat waaien, heb je de koude Noordzee voor de deur. Die is nog maar 7 graden, dus je krijgt geen warme lucht uit die hoek." En dat gaat in deze tijd van het jaar ook zeker niet gebeuren, voorspelt hij. Alleen bij een zuidoostelijke wind lonken de terrasjes.

De zonnige donderdag eindigt ook minder rooskleurig. Volgens Schröder volgen er later op de avond enkele regen- of onweersbuien. Komende nacht wordt het wel weer droog. Een westelijke wind gooit vrijdag qua temperatuur dus roet in het eten, maar het blijft wel droog.

Wordt er nog wat meer stabiliteit verwacht voor komende week? “Maandag valt er nog een buitje. Maar het lijkt erop dat het komende week dagelijks een graad of vijftien wordt, want dan waait er een zuidwestelijke wind.”