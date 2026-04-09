Wat Berlicum en Middelrode kunnen leren van het opheffen van Haaren

Verschillende inwoners uit Berlicum en Middelrode voelen zich niet thuis bij hun gemeente Sint-Michielsgestel. Ze startten een burgerinitiatief met als doel dat deze twee dorpen zich afsplitsen van Sint-Michielsgestel en aansluiten bij de gemeente Den Bosch. Maar kunnen dorpen zomaar zeggen dat ze weg willen bij de ene gemeente om zich vervolgens aan te sluiten bij een andere gemeente?

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een speciaal handboek gemaakt over gemeentelijke fusies. Daarin staat beschreven dat een gemeente inderdaad opgesplitst kan worden en dat kernen zich bij verschillende gemeenten kunnen aansluiten. Dat gebeurde vijf jaar geleden in onze provincie bijvoorbeeld met de voormalige gemeente Haaren. Alle vier de dorpen gingen hun eigen weg en sloten zich aan bij een andere gemeente. Haaren ging naar Oisterwijk, Esch zocht aansluiting bij Boxtel, Biezenmortel werd onderdeel van de gemeente Tilburg en Helvoirt ging naar Vught. Ardy Heijmans uit Haaren zat destijds bij de Belangengroep Toekomst Haaren. Die groep werd opgericht nadat er plannen waren voor een ambtelijke fusie tussen de gemeenten Haaren, Boxtel en Sint-Michielsgestel. Ze waren bang dat deze samenwerking een opmaat was naar het uiteindelijk samengaan van de drie gemeenten. “Haaren heeft niks met Boxtel. Van Biezenmortel naar Boxtel moet je bijna 25 minuten rijden, terwijl daar duizend inwoners wonen. Die hangen er echt aan en worden niet meer betrokken.” Volgens de groep stond wel vast dat de gemeente Haaren geen bestaansrecht meer had: “De gemeente was te klein. Het ambtenarenapparaat moet van alles iets weten. Er speelt zoveel in de samenleving. Als kleine gemeente ben je beperkt.”

Ander fusieplan

Een fusie was ook opgenomen in het verkiezingsprogramma van GroenLinks/PvdA Sint-Michielsgestel. De partij wil de komende bestuursperiode 'een open en zorgvuldige verkenning starten naar een mogelijke fusie met ’s-Hertogenbosch'. Hier gaat het dus om heel de gemeente Sint-Michielsgestel terwijl het burgerinitiatief er vooral voor pleit dat Berlicum en Middelrode zich bij Den Bosch aansluiten. Volgens GroenLinks/PvdA is de fusie nodig om de gemeente ook op de lange termijn financieel gezond te houden.

Christ van Iersel woont in Helvoirt en was destijds betrokken bij belangengroep Zelfstandig Haaren. Juist een kleinschalige gemeente was voor hem erg belangrijk. “Ik heb altijd gedacht dat grootschaligheid niet past bij Helvoirt. Ik heb me erbij moeten neerleggen. Toen Helvoirt nog een eigen gemeente was, waren de lijntjes veel korter. Ik vergelijk het met Frankrijk. Veel kleine dorpjes hebben hun eigen burgemeester. Het loopt daar lekker en vriendelijk en men komt bij elkaar over de vloer. Hier is dat afstandelijker”, vindt hij.