Geldgebrek zorgt wederom voor domper A27-projecten: 'Uitstel of afstel'

Vanwege financiële tekorten worden projecten rondom de verbetering van de A27 mogelijk uitgesteld of zelfs geschrapt. Zorgelijk, vinden gemeenten tussen Houten en Hooipolder. Zij luiden de noodklok in een brandbrief. "De verkeersveiligheid en leefbaarheid komen verder onder druk te staan."

Opnieuw keuzes maken Door financiële tekorten moeten er opnieuw keuzes worden gemaakt over welke infrastructuurprojecten wel en niet doorgaan. Dat de werkzaamheden langer zouden duren en meer zouden kosten, meldde Rijkswaterstaat in mei 2025 al.

"We spreken al twintig jaar over de verbetering van de A27. Uitstel of zelfs afstel van verschillende deelprojecten kan wat ons betreft niet aan de orde zijn", schrijft wethouder Hans Tanis van de gemeente Altena in een brandbrief aan minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat.

Besloten werd om eerst de meest dringende onderdelen aan te pakken. "Welke werkzaamheden aan de beurt zijn, wordt bepaald aan de hand van hoe belangrijk ze zijn voor de doorstroming”, schreef Omroep Brabant toen. Zo wordt de Keizersveerbrug vanwege geldgebrek niet aangepakt.

Dat er opnieuw keuzes gemaakt moeten worden, vindt de regionale samenwerking Slimme Aanpak A27 zorgelijk. Naast de gemeente Altena zijn ook de gemeenten Geertruidenberg, Oosterhout, Gorinchem, Houten, Molenlanden, Nieuwegein en Vijfheerenlanden aangesloten, evenals Waterschap Rivierenland, Waterschap Brabantse Delta en de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland en Utrecht.

Files blijven langer bestaan

Zij vrezen dat files op de A27 langer blijven bestaan door het uitstellen van projecten. Daardoor neemt het sluipverkeer in dorpen toe en lopen woningbouwprojecten vertraging op, onder meer door discussies over ontsluitingswegen.

De regionale samenwerking hoopt daarom dat er extra geld beschikbaar komt, zodat de projecten rondom de snelweg tussen Houten en Hooipolder volledig kunnen worden uitgevoerd, schrijft Tanis. "De A27 kan en mag niet het kind van de rekening worden van de discussie in de Tweede Kamer over de financiële tekorten."