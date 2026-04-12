‘Dit is echt uniek’, 150 mensen laten zien waarom ze trots zijn op hun stad

“Denk je dat veel mensen langs de LocHal lopen en dan écht trots zijn?”, vraagt Martin Luttikholt zich hardop af. Hij vindt dat Tilburgers nog veel trotser mogen zijn op hun stad. Daar zijn de meeste aanwezigen bij de opening van de tentoonstelling ‘Trots op Tilburg’ het mee eens. Al is de Tilburger al lang niet meer zo bescheiden als hij vroeger was.

Hoe zien Tilburgers hun stad dan en waar zijn ze trots op? Dat vroeg de gemeente zich ook af. In plaats van dit door een reclamebureau in kaart te brengen, werd de ‘normale’ Tilburger ingeschakeld. Meer dan honderd mensen stuurden een foto, tekening of poster in, die de komende maand allemaal te zien zijn op het Stadsbalkon van de LocHal. Ergens tussen al die inzendingen staat Anne Marie Mulders haar eigen foto te bekijken: eentje met haar partner op de Tilburgse Kermis. “Wij kunnen daar gewoon hand in hand lopen”, vertelt ze. “Tilburg is echt een inclusieve stad en daar mogen we trots op zijn. Ik heb meegemaakt dat het ook heel anders kan zijn.”

Ook Peter van den Besselaar aarzelde niet toen de kans zich voordeed iets in te sturen. “Het is een foto van mezelf bij een groene fontein in een groene broek”, lacht hij. “We hebben hier een lied waarin we zingen ‘We lusse ze gruun’ en daarom vond ik deze foto helemaal passen bij Tilburg.”

Peter is heel vaak bezig met de stad, want hij heeft een blog waarop hij iedere dag een foto van Tilburg plaatst. “Ik ben zo gruwelijk trots op Tilburg. Er is op cultureel gebied heel veel te doen, we hebben een universiteit en een prachtig station.”

Anne Marie is trots dat ze in Tilburg zichzelf kan zijn (foto: Pieter Soethout).







Hoewel Tilburg eerder nog wel eens als lelijk bestempeld werd, is dat volgens Marian Mahieu verleden tijd. “Ik woon hier al ruim twintig jaar en toen was het in de buurt van het station echt nog grauw. Maar nu heeft Tilburg echt een visitekaartje met de Spoorzone. Daar mogen we allemaal wel een stukje trotser op zijn.” Wie in ieder geval trots genoeg is, is Noortje van Venrooij. Ze komt oorspronkelijk uit Loon op Zand en dacht vroeger dat ze daar nog wel terug zou komen. “Maar ik ben nooit meer uit de stad weg te denken”, lacht ze. “Vooral op cultureel gebied is hier zoveel te doen. Dat is geweldig.”

“Dit is nog nooit gedaan en dat maakt het uniek.”