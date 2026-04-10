Bekende horecabaas neergestoken in Best: 'Hij is een goeie vent'

Dorpsgenoten van de horecabaas die vrijdagochtend werd neergestoken in het centrum van Best, zijn enorm geschrokken. Het slachtoffer is een bekend gezicht en betekent veel voor het dorp.

"Het is verschrikkelijk", zeggen omstanders, die met een bezorgd gezicht kijken naar politieagenten die bezig zijn met onderzoek rondom horecazaak Ambacht aan de Hoofdstraat. Het slachtoffer is al jaren uitbater van het Grand Café FF een paar meter verderop en werd vrijdagochtend vlak bij het pand neergestoken. De verdachte is nog altijd op de vlucht.

'Hij is een harde werker, een goeie vent", zegt een vrouw die het slachtoffer goed kent. "Het is een bekend figuur hier en hij doet van alles voor Best." Een andere vrouw zegt erg geschrokken te zijn van het nieuws. "Hij is heel actief en betekent heel veel voor het dorp. Dit moet niet kunnen."

Zalencentrum Prinsenhof

De ondernemer had vroeger al een goedlopende horecazaak net buiten het centrum. In oktober 2024 redde hij zalencentrum Prinsenhof, dat failliet was gegaan. Voor veel Bestenaren was dat een enorme opluchting, omdat veel verenigingen gebruikmaken van de Prinsenhof.

"Er worden daar veel leuke avonden georganiseerd", weet een man die voorbijloopt. "Daar zorgt die ondernemer voor, hij houdt het draaiende."

De horeca-uitbater was vrijdagochtend al vroeg in het zalencentrum aanwezig voor de voorbereiding van een koffietafel na een uitvaart. Vermoedelijk probeerde iemand daar op dat moment in te breken of iets te stelen, waarop de horecabaas de achtervolging inzette. Even verderop, vlak bij zijn andere horecazaak aan de Hoofdstraat in Best, werd hij neergestoken.