Gabber Logan (11) wil hakken op nieuw gezinsfestival: ‘Kinderen willen ook’
Een speciale dag op hardstyle festival Intents waar ook kinderen welkom zijn. Dat nieuws klinkt gabber Logan Honig (11) als dreunende muziek in de oren. “Hakken komt weer helemaal terug”, denkt de piepjonge gabber uit Raamsdonksveer.
De kaalgeschoren kop, een flitsend trainingspak en een kettinkje: gabber Logan heeft het allemaal. Hakkend verovert hij het internet. De filmpjes gaan de wereld over, op TikTok heeft hij meer dan honderdduizend volgers.
Intents Festival in Oisterwijk komt op vrijdag 5 juni met een speciale gezinsdag. Op een apart stukje van het driedaagse hardstyle festival wordt ruimte gemaakt voor gezinnen. Kinderen tot en met achttien kunnen daar hakken met paps en mams. “Heel leuk! Kinderen willen ook hakken, je hoeft geen achttien te zijn”, reageert Logan enthousiast.
Hardcore never dies
Wat het gabber-leven zo mooi maakt? “De muziek”, zegt Logan met een twinkeling in zijn ogen. “Je kan echt iets met vrienden doen.” De jonge internetgabber mocht al op diverse festivals komen, om zijn dansmoves op het podium te laten zien. En dat is dus niet iets van de jaren 90. “Kinderen willen dit ook. Hardcore never dies.”
Met een groeiend publiek online, groeit ook de bekendheid. “Jij bent gabber Logan, roepen mensen buiten. Soms krijg ik haat’, weet de jonge gabber. “De meeste mensen vinden het leuk.”
Diabetes
Ondanks zijn diabetes geeft Logan al zijn energie tijdens het hakken. ‘Diabetic gabber’, staat op zijn profiel in alle openheid. En ook: ‘managed by mom’. Zijn moeder loopt geregeld achterlangs in beeld tijdens de filmpjes. “Ik ben heel trots”, vertelt ze trots. Of hij het van haar heeft? “Nee, zeker niet”, lacht ze.
Wat het gabber-leven echt compleet zou maken? “Hakken op het podium van hardcorefestival Thunderdome. Goede muziek, goede bas, een mooi feest. Dat is echt een droom!”