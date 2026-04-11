Frank van Leeuwen wint Slimste Mens: 'Heb me ongezond fanatiek voorbereid'

Hij moest het lange tijd geheim houden, maar schreeuwde het vrijdagavond van de daken in zijn dorpskroeg in Budel-Schoot: Frank van Leeuwen (30) is de winnaar van kennisquiz De Slimste Mens. De presentator van WNL-programma Goedemorgen Nederland blikt trots terug.

Met zo'n honderd man was café De Sport vrijdagavond goed gevuld om de finale te kijken. Pas diep in de nacht gingen de lampen uit, vertelt Van Leeuwen zaterdag. Dat geeft maar aan hoe goed de overwinning is gevierd. "Ik ga zo nog terug naar het café om de rekening te bekijken." Lachend: "Dan voel ik de kater van het feestje wel even, denk ik..." Carnavalsvierder in Budel-Schoot

Ondanks dat de WNL-presentator in Utrecht woont, is hij in het weekend vaak in Budel-Schoot te vinden. Daar is hij fanatiek wagenbouwer voor carnaval en afgelopen jaar was hij zelfs adjudant. Ook tijdens de afleveringen van de Slimste Mens maakte hij verschillende keren duidelijk dat hij trots is op zijn roots. "Ik kan Brabant gewoon niet missen." Van Leeuwen stond in de finale samen met actrice en culinair schrijfster Delilah Warcup-Van Eyck en toneelschrijfster Bibi Roos. Uiteindelijk won Van Leeuwen het eindspel van Warcup-Van Eyck.

De opnames van de Slimste Mens vonden al eerder plaats, dus Van Leeuwen moest lange tijd een groot geheim bewaren. "Mensen vroegen dan wel aan me: hoe is het gelopen? En: is er vrijdag een feestje?"

Café De Sport barstte uit zijn voegen nadat de overwinning bekend werd (foto: Cranendonck24 / Ron Frenken).

Nu mag hij eindelijk van de daken schreeuwen dat hij de slimste mens is. Daar ging een naar eigen zeggen 'bijna militaire voorbereiding' aan vooraf. "Ongezond fanatiek, zou ik zeggen", zegt hij met een lach. "Ik heb wel echt veel afleveringen teruggekeken, misschien wel honderd." 'Woordwebjes maken'

Dat was niet alleen kijken, het hield ook in: alles opschrijven wat hij niet wist. "Dat sloeg ik op in mijn notities. Op een later moment ging ik dat antwoord opzoeken. Daar ging ik dan woordwebjes van maken." Ook zijn vriend hield Van Leeuwen scherp, want hij kreeg op de meest random momenten vragen op zich afgevuurd. "'s Avonds in bed net voor het slapen of dan gingen we een avondwandeling maken en vroeg hij: 'Wat weet je eigenlijk van Pieter Jelles Troelstra?' "Vrij weinig, zei ik dan." Die tactiek hielp hem om zijn brein in een actieve modus te krijgen en om zelfverzekerd in de stoel te zitten. "Je doet dat meer om daar te zitten met een gevoel van: ik heb er in ieder geval alles aan gedaan. Dat heeft mij geholpen." Klaas Dijkhoff, Herman van der Zandt en Astrid Kersseboom allen uit Breda en Rob ‘Snollebollekes’ Kemps uit Best gingen Frank van Leeuwen voor als winnaar van de slimste mens.