Schapenboer Guus maakt zich zorgen om wolf: 'Wachten tot het misgaat'

De wolf die zaterdagmiddag is gespot in Goirle is het gesprek van de dag in het dorp. Veel mensen op straat vinden het dier wel mooi en interessant, maar schapenboer Guus van de Hout maakt zich vooral zorgen. "We kunnen het weiland afzetten wat we willen, maar de wolf komt er toch wel onderdoor of overheen."

"Nee, ik ben er niet bang van", zegt een man op straat in Goirle triomfantelijk. Een andere vrouw deelt die mening: "Nee joh, juist interessant! Ik zou 'm wel willen zien. Ik denk niet dat hij ons aanvalt als wij ook niks doen." Inwoners in Goirle keken zaterdagochtend raar op. Opeens liep er een wolf in de buurt van de Abcovenseweg. Ook Jelle Zoontjens zag 'm voorbijkomen. "Ik stond de heg te snoeien en toen zag ik dertig meter van me vandaan een wolf lopen." Zoontjens zag het beest naar een bruggetje toelopen en toen was-ie alweer weg. "Ik dacht: wat zie ik nou? Is dit echt? Ik moest een paar keer met m'n ogen knipperen. Ik schrok er niet van. Hij was heel tam en reageerde niet."