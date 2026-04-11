Schapenboer Guus maakt zich zorgen om wolf: 'Wachten tot het misgaat'
De wolf die zaterdagmiddag is gespot in Goirle is het gesprek van de dag in het dorp. Veel mensen op straat vinden het dier wel mooi en interessant, maar schapenboer Guus van de Hout maakt zich vooral zorgen. "We kunnen het weiland afzetten wat we willen, maar de wolf komt er toch wel onderdoor of overheen."
"Nee, ik ben er niet bang van", zegt een man op straat in Goirle triomfantelijk. Een andere vrouw deelt die mening: "Nee joh, juist interessant! Ik zou 'm wel willen zien. Ik denk niet dat hij ons aanvalt als wij ook niks doen."
Inwoners in Goirle keken zaterdagochtend raar op. Opeens liep er een wolf in de buurt van de Abcovenseweg. Ook Jelle Zoontjens zag 'm voorbijkomen. "Ik stond de heg te snoeien en toen zag ik dertig meter van me vandaan een wolf lopen."
Zoontjens zag het beest naar een bruggetje toelopen en toen was-ie alweer weg. "Ik dacht: wat zie ik nou? Is dit echt? Ik moest een paar keer met m'n ogen knipperen. Ik schrok er niet van. Hij was heel tam en reageerde niet."
Merrie in de wei krijgt veulen
Iets verderop in de straat zijn er meer zorgen. Schapenboer Guus van de Hout is niet blij. "Al zet ik een hek van 2 meter hoog om de schapen heen: die wolf komt toch wel bij de dieren en dan pakt-ie m'n schapen."
Hij heeft iedereen in de buurt gebeld om goed op te letten. De schapenhouder maakt zich ook zorgen om de buren. Daar staat een merrie die bijna een veulentje krijgt. "Stel dat de wolf net langskomt als ze een veulen krijgt, dan neemt-ie het veulentje zo mee."
Wolf heeft gebroken poot
Van de Hout vindt de wolf 'geen dier voor hier.' "De wolf is niet meer bang voor mensen of honden, dat zag je vanochtend wel. Dus het is wachten tot het een keer misgaat. Dat de wolf opeens iemand met een kindje of iemand die de hond aan het uitlaten is aanvalt."
Of het dorp echt gevaar loopt door de komst van de wolf is nog maar de vraag: op filmpjes die inwoners maakten is te zien dat de wolf mank loopt. Wolvenkenner Johan Mees denkt dat zijn poot gebroken is. "Of deze wolf het overleeft, is de vraag", vertelde hij eerder tegen Omroep Brabant. "Voedsel bemachtigen wordt door die poot vrij lastig."
Mees raadt mensen aan om de wolf vooral met rust te laten als ze hem zien. "De wolf zoekt zijn eigen weg en zal het stedelijk gebied snel weer verlaten."