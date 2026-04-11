Bezorger rijdt busje kapot tegen berucht viaduct, dak scheurt open

Vandaag om 19:19 • Aangepast vandaag om 21:06
De bestuurder van het busje had de hoogte van het viaduct verkeerd ingeschat. (Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink.)
Een bestuurder van een bezorgbusje heeft zaterdagmiddag zijn wagen kapotgereden onder een berucht viaduct aan de Blokenweg in Waspik. Het dak van de bakwagen scheurde open door de klap.

De bezorger reed vanaf de Roonlaan richting de Blokenweg toen het misging. De schade aan de bus is aanzienlijk, op beelden is te zien hoe het dak door de botsing een flink stuk is opengebarsten.

Het busje was volgeladen met boodschappen. De bestuurder had die dag al vier ritten achter de rug. De wagen is door een berger opgehaald en wordt naar een andere locatie gesleept, waar de boodschappen worden overgeladen.

Vaker mis
Dit is niet het eerste incident bij het beruchte viaduct. In januari werd een andere bakwagen volledig verwoest toen de bestelbus het viaduct ramde. Van de vrachtwagen bleef vrijwel niets over, brokstukken lagen verspreid over de weg.

Ook in september vorig jaar ging het mis. Toen kwam een bestelbus vast te zitten onder het tunneltje. Die bus moest met een lier worden losgetrokken en raakte daarbij zwaar beschadigd.

  • Het dak van de bus scheurde een stuk in door de klap. (Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink.)
  • Het gaat vaak mis bij het beruchte viaduct in Waspik. (Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink.)
  • Het dak raakte flink beschadigd door de botsing. (Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink.)

