Marianne Vos grijpt net naast winst Parijs-Roubaix na zinderende eindsprint

Franziska Koch heeft Parijs-Roubaix gewonnen. De Duitse wielrenster van FDJ United-SUEZ versloeg Marianne Vos en Pauline Ferrand-Prévot in een sprint op de wielerbaan van Roubaix. Ploeggenoten Vos en Ferrand-Prévot waren er niet in geslaagd de Duitse renster te lossen.

De wielrenster uit Den Bosch hield een dubbel gevoel over aan haar tweede plaats. "Natuurlijk had ik liever gewonnen. Mijn gevoel zit tussen trots en teleurstelling in. Ik weet nu nog even niet wat ik moet voelen", reageerde ze in de persconferentie.

Vos kwam nog heel dichtbij, maar werd op een halve wiellengte geklopt door Koch. Vos keerde in de Franse voorjaarsklassieker terug nadat haar vader Henk Vos recent was overleden . Daardoor miste ze onder meer de Ronde van Vlaanderen.

Eerste wedstrijd sinds overlijden vader

Vos legde uit dat een sprint na Parijs-Roubaix geen gewone sprint is. "Dan gaat het erom wie nog de beste benen over heeft. Het was close, maar ik voelde dat ik tekortkwam. Maar het was ook eerlijk. Zij reed een betere sprint."

Vos reed haar eerste wedstrijd sinds het overlijden van haar vader. "Natuurlijk missen we hem, dat hij even belde of een appje stuurde. Maar je focust je ook op wat je moet doen. De voorbereiding op deze wedstrijd was niet ideaal, maar dat heb je soms niet in eigen hand. Ik hoopte dat ik goed was en was blij dat ik er zat in de finale."

Ferrand-Prévot wilde dat Vos won

Bij Vos kwamen de tranen vlak na de finish, toen ze ploeggenote Pauline Ferrand-Prévot omhelsde. "Om Pauline in het team te hebben is fantastisch, zeker na haar overwinning vorig jaar. Ze is heel toegewijd en de manier waarop ze vandaag reed laat zien wat voor grote kampioene ze is", zei Vos over haar ploeggenote.

De Franse wielrenster vertelde op haar beurt dat ze alsnog had besloten Parijs-Roubaix te rijden, toen ze hoorde dat de vader van Vos was overleden. "Ik wilde toch meedoen en proberen te winnen voor haar vader."

Ze werd profwielrenster op haar 18e en bracht hele weken door met de familie Vos in de camper, die door Henk werd bestuurd. "Ik heb daar zo'n goede herinneringen aan. Daarom wilde ik dat Marianne zou winnen vandaag. Daarin zijn we niet geslaagd, maar we hebben alles gegeven wat we hadden."