Humem overleefde vier dagen onder puin, vader smeekt burgemeester om hulp

Radeloos en wanhopig. Het is het gevoel van de familie Alhasan kort samengevat. Hun zoon Humem overleefde op wonderbaarlijke wijze de aardbeving in 2023 in Turkije, maar hij hield er wel een trauma aan over. En nu zit het gezin al veertien maanden in een azc, waar Humem meerdere keren per nacht wakker wordt en bang is van alle geluiden die hij hoort. Zijn vader doet daarom een dringende oproep aan burgemeester Michiel van Veen van Gemert-Bakel, de gemeente waaraan het gezin is gekoppeld: "Help ons kind zo snel mogelijk."

Vier dagen lang lag de destijds 8-jarige Humem onder het puin na een zware aardbeving in Turkije. Wonder boven wonder overleefde hij de ramp in 2023, maar zijn zijn zusje Lin (7) kon niet worden gered. Humem hield er een trauma aan over (PTSS), zo hebben deskundigen vastgesteld. "Ik was erg bang en verdrietig", vertelt de inmiddels 11-jarige Humem. "Er lag allemaal puin boven mij en het was erg donker. Er was geen water en geen eten. Ik kon me niet bewegen en moest gewoon in mijn broek plassen." Uiteindelijk kon hij worden opgespoord en werd hij door een gespecialiseerd team gered.

Op uitnodiging van de Verenigde Naties en Nederland komt het gezin naar ons land. Met als doel om hier te herstellen en een nieuw bestaan op te bouwen. Maar door het grote tekort aan woningen komt het gezin in januari 2025 tijdelijk in een azc terecht. Eerst in Budel en later in Grave.

Inmiddels zijn ze veertien maanden in afwachting van een huis en wordt de situatie volgens de vader van Humem onhoudbaar voor zijn getraumatiseerde zoon: "De voortdurende blootstelling aan harde geluiden, onverwachte brandalarmen en de indringende geur van marihuana zijn directe triggers voor zijn trauma", zegt vader Aymen bezorgd.

Humem met zijn bij de aardbeving omgekomen zusje Lin (foto: privécollectie gezin).

Slapen kan de jongen nauwelijks in het azc in Grave legt zijn vader uit: "Hij heeft nog niet verwerkt wat hij heeft meegemaakt. Hij is bang van alles wat hij hoort en wordt meerdere keren in de nacht wakker. Dan zit hij met zijn knieën opgetrokken en een dekentje over zich heen in zijn bed, kijkend naar het plafond." In rapporten van de GGD Brabant-Zuidoost, die het gezin met Omroep Brabant heeft gedeeld, is te lezen dat Humem, een posttraumatische stressstoornis (PTSS) heeft overgehouden aan de aardbeving. Hij heeft ernstige slaapproblemen en heeft extreme angstreacties bij omgevingsgeluiden.

Het gezin heeft door de uitnodiging van Nederland een verblijfsvergunning gekregen en is toegewezen aan de gemeente Gemert-Bakel. Dat betekent dat die gemeente voor Humem, zijn ouders en drie broers een huis moet zoeken. Maar dat is in de afgelopen veertien maanden niet gelukt. Aymen doet daarom nu in al zijn wanhoop een dringend beroep op burgemeester Michiel van Veen van Gemert-Bakel. "Wij willen geen klacht indienen en we willen niemand beschuldigen. En ik begrijp dat er veel families wachten, zoals wij. Maar toch wil ik de burgemeester vragen om ons kind zo snel mogelijk te helpen."

Reactie van het COA en de gemeente Gemert-Bakel Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) kan niet specifiek op het verhaal van het gezin ingaan. De woordvoerder laat in algemene zin weten dat er altijd gekeken wordt naar een oplossing als vluchtelingen last hebben van elkaar. "Heeft men bijvoorbeeld 'last' van andere bewoners die lang opblijven, muziek draaien of roken (en dat moet buiten, maar gebeurt ook echt wel eens binnen en dan gaat het alarm af), dan kijkt men of er geschoven kan worden naar een andere kamer/plek." Vanwege de volle azc's is dat nu volgens het COA lastiger. Vluchtelingen die hier op uitnodiging zijn, zoals het gezin Alhasan, moeten in principe na aankomst in Nederland binnen de eerste 48 uur rechtstreeks geplaatst worden in een gemeentewoning. Bij dit gezin is daar de gemeente Gemert-Bakel verantwoordelijk voor. "Vanwege onder meer krapte op de woningmarkt lukt dit niet altijd", laat de woordvoerder van het COA weten. Totdat er een woning gevonden is, moeten gezinnen als de familie Alhasan daarom wachten in een azc. De gemeente Gemert-Bakel wil niet inhoudelijk reageren op vragen van Omroep Brabant. "Wij doen geen uitspraken over individuele gevallen in verband met privacy." Uit openbare stukken van de rijksoverheid blijkt dat Gemert-Bakel op dit moment nog dertig woningen moet zoeken voor statushouders. De afgelopen maanden heeft de gemeente nul woningen gevonden.