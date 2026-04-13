Terrorismeverdachte (21) uit Eindhoven drie maanden langer vast

De 21-jarige man uit Eindhoven die eind maart is aangehouden in een terrorismeonderzoek, blijft drie maanden langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer vorige week besloten. De Eindhovenaar wordt verdacht van het aanzetten tot een terroristisch misdrijf en van betrokkenheid bij een terroristische organisatie.

Eerder besloot de rechter-commissaris al om het voorarrest van de man met veertien dagen te verlengen . Op woensdag 8 april kwamen daar nog negentig dagen bij.

Het onderzoek naar de man begon na een tip van de AIVD. Volgens die dienst is de man een aanhanger van de Islamitische Staat (IS) en zou hij online propaganda van die terreurgroep hebben verspreid.

Vuurwapens en Arabische teksten

De politie viel daarom op zaterdag 28 maart samen met de Dienst Speciale Interventies (DSI) een huis aan de Ruysdaelbaan binnen en hield de man daar aan.

Agenten in zwarte jassen bekeken beelden op een televisie. Daarop waren gemaskerde mannen, vuurwapens en Arabische teksten te zien. Na de aanhouding kwam een gespecialiseerd bedrijf voor het vervoer van gevaarlijke stoffen langs bij het huis. Volgens buurtbewoners is toen vuurwerk meegenomen.