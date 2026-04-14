Wijkagent (62) die vastzit morgen weer thuis? Zijn advocaat pleit ervoor

De advocaat van de 62-jarige wijkagent Erwin van E. uit Tilburg wil dat zijn cliënt de behandeling van zijn zaak thuis kan afwachten. Advocaat Jan-Hein Kuijpers gaat daarom woensdag pleiten voor het schorsen van het voorarrest van zijn cliënt, laat hij Omroep Brabant weten. De wijkagent werd in januari opgepakt en zit sindsdien vast. Hij wordt ervan verdacht tegen betaling vertrouwelijke informatie uit politiesystemen te hebben doorgespeeld.

Woensdag is de eerste zitting in de zaak van de wijkagent bij de rechtbank in Breda. Erwin van E. zal hierbij aanwezig zijn, laat zijn advocaat weten. Verdere inhoudelijke zaken wil hij eerst met de rechtbank delen, zo geeft hij aan.

Deze informatie is mogelijk terechtgekomen bij criminelen die betrokken waren bij een ontvoering, een cokedeal en een explosie bij een huis in Goirle. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de voormalig wijkagent ervan dat hij kentekens, adressen en andere gevoelige informatie heeft opgezocht in politiesystemen.

Een 24-jarige vrouw - ze zou de vriendin van de wijkagent zijn - zit net als Van E. vast. Zij wordt verdacht van dezelfde strafbare feiten. Het is onduidelijk of zij woensdag in de rechtbank aanwezig zal zijn.

Verband met grote zaken

De zaken waarmee Van E. en de vrouw in verband worden gebracht zijn niet mals. Zo leidde de diefstal van cocaïne tot een groot conflict in het criminele circuit. Naar de ontvoering startte de politie een grootschalig onderzoek. Onduidelijk is of het slachtoffer is gevonden of nog steeds spoorloos is.

De derde zaak waar de opgezochte informatie aan wordt gelinkt is een explosie bij een woning in Goirle. Wat Van E. en de vrouw precies met de misdrijven te maken hebben en of zij daarbij betrokken waren, moet tijdens de rechtszaak duidelijk worden.

'Vloggende wijkagent'

De wijkagent is bij vele Tilburgers bekend als de 'vlogger'. Op het Instagramaccount van wijkagenten Tilburg Centrum Noord West gaf hij zijn volgers dagelijks een inkijkje in zijn politiewerk. Zo was er regelmatig te zien wat voor dienst hij draaide en naar welke incidenten hij ging om hulp te verlenen. Sinds Van E. is opgepakt is op het Instagramaccount geen nieuw bericht meer geplaatst.

Al maanden vast

Het tweetal werd op donderdag 8 januari in een huis in Tilburg aangehouden door de Dienst Speciale Interventies (DSI). Het voorarrest van beide verdachten werd in januari met negentig dagen verlengd. Het onderzoek van de Rijksrecherche ging gedurende deze periode door.