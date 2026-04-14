Horecabaas neergestoken in Best, personeel restaurant pakt draad weer op

Het lijkt een dag als alle andere bij het restaurant van de neergestoken horecabaas in Best. Op het terras van Grand Café FF zitten alweer mensen in de ochtendzon te genieten van een kopje koffie. Vijftig meter verderop werd de eigenaar van het restaurant vrijdagochtend neergestoken door een man uit Oirschot, die hij vermoedelijk had betrapt bij een inbraak.

Voor het personeel van Grand Café FF is het geen gewone dag. "We zijn vandaag voor het eerst weer open", zegt een zichtbaar geëmotioneerde medewerker. "We zetten er samen de schouders onder. We praten er veel over met elkaar en dat helpt."

Grand Café FF was vrijdagochtend nog niet open toen de eigenaar werd neergestoken. De horecabaas was een eindje verderop in de Hoofdstraat aan het werk bij de Prinsenhof, een andere zaak van hem. Daar moet hij een inbreker hebben betrapt, die hij achtervolgde totdat hij in de buurt van zijn andere horecazaak werd neergestoken. De politie heeft later die dag een verdachte opgepakt.

De restauranthouder raakte zwaargewond. "Er wordt goed voor hem gezorgd in het ziekenhuis", zegt de medewerker van FF. Zijn toestand zou stabiel zijn. Dat de steekpartij veel heeft losgemaakt in Best, hebben ze bij FF gemerkt. "De mensen leven heel erg mee. We hebben heel veel berichten gehad. Dat is fijn."