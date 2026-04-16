Hoe een wijkagent met kleine tips een grote kettingreactie in gang zette

Drie van die infomakelaars, in ieder geval hun bijnamen, kreeg de Rijksrecherche in beeld. Mensen die de tips verkopen in de onderwereld aan allerlei criminele klanten. De gevolgen waren heftig, als je inzoomt op de drie beschuldigingen.



De cocaïnediefstal

Hoe dingen volledig kunnen ontsporen dat bewijst wel de zaak van een coketransport op 29 augustus 2024. Er was 1400 kilo cocaïne ingevoerd in de haven van Antwerpen. Maar de lading werd gestolen. Criminelen brachten de drugs naar een plek in Oud Gastel. Daar werd alles verdeeld onder een grote groep criminelen. Een deel van de drugs belandde in een loods in Ter Aar, bij Alphen aan den Rijn. Daar werden de drugs opnieuw gestolen



Ergens in deze affaire werd de hulp ingeroepen van wijkagent Erwin. Of hij stiekem wat adresjes kon leveren. Er volgde een golf van geweld dat najaar bij diverse woningen. Bedreigingen, beschietingen en explosies in onder meer Alphen aan den Rijn en omgeving. Op klaarlichte dag beschoot een man met een machinegeweer een huis in Alphen aan den Rijn. Zeker 17 aanslagen waren er. Zelfs bij mensen die van niks wisten of iemand die per ongeluk iets te veel had gezien en moest zwijgen.



Bij de huiszoeking bij Erwin thuis vonden rechercheurs aantekeningen over een van die aanslagen, op 7 oktober in Den Haag. Er zijn intussen al meer dan dertig verdachten in die zaak opgepakt en ook al veroordeeld.



De bomaanslag

In de zomer van 2025 was er opnieuw iets waarin de wijkagent een rol zou hebben gehad. Hij zou in de politiesystemen hebben gegluurd wat er over mensen bekend is die aan de Dorenweg in Goirle wonen. En het conflict dat daar in de drugswereld zou spelen. Op 16 juli volgde een explosie van een of meer aan elkaar geplakte cobra’s in die straat. Rechercheurs vonden bij Kaylee een foto met adresgegevens, van Erwin gekregen.

De ontvoering

En dan was er nog wat. In oktober 2025 ging een vrouw (49) uit Hoofddorp naar haar werk maar daar zou ze nooit aankomen. Ze werd gegijzeld en meegenomen. De ontvoerders dreigden dat ze haar kinderen wat aan zou doen. Het slachtoffer zou daarna ‘in een donkere kamer zonder daglicht’ zijn gezet, zo staat in de aanklacht tegen Erwin van E. De politie denkt dat er een ruzie in de onderwereld speelde -naar verluidt de diefstal van honderden kilo's ketamine- en dat de daders haar man onder druk wilden zetten, ene S.



De vrouw was vijf dagen vermist en was ineens vrij. Of er is betaald is onbekend. De politie pakte zeven verdachten op. Er leidde een spoor naar Tilburg. Want de man van de gegijzelde vrouw –meneer S.- had van de gijzelnemers een foto gekregen, met daarin aantekeningen die Erwin had gemaakt. Medeverdachte Kaylee had vier foto’s op haar mobieltje over deze zaak.



Nog een ontvoering?

En er is mogelijk meer. Vorig jaar zomer was er een ontvoering in Waalwijk. “Verdachte heeft met zijn login info opgezocht. Had afbeeldingen ervan in zijn telefoon”, zei de officier van justitie woensdag op de eerste zitting in deze zaak.



De advocaten stellen dat er onvoldoende bewijs is dat Erwin en Kaylee een rol speelden in al die misdrijven. “Als je informatie levert aan de onderwereld, wil dat niet automatisch zeggen dat je weet wat er mee gebeurt”, zei Jan Hein Kuijpers. “Hij heeft geen explosieven geleverd of iemand ontvoerd.”



Het OM houdt ze toch medeverantwoordelijk voor de ellende, als medeplegers. Of de rechters dat ook doen, zal later blijken.