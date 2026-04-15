Chaam zwaait de Oranjebus uit: dubbeldekker begint lange reis naar het WK

Daar gaat-ie dan! De Oranjebus is aan zijn lange reis naar het WK voetbal begonnen. Woensdagochtend is de bus vanuit Chaam vertrokken. De dubbeldekker rijdt naar het Belgische Zeebrugge om van daaruit naar de Verenigde Staten te varen, waar het Nederlands elftal komende zomer voetbalt.

"Dit hadden we effe niet aan zien komen", zegt Henk van Beek van de Oranjebus over de hoeveelheid pers die op de stoep staat. "We zijn ook naar Zuid-Afrika geweest en naar Brazilië. Dat is eigenlijk verder, maar toch is dit kennelijk weer iets nieuws."

Onder grote media-belangstelling rijdt chauffeur Frans Peeters de dubbeldekker vanaf de Boterfabrieksweg in Chaam richting het schip in de Belgische kustplaats. Er is zelfs een team van het Amerikaanse Fox aanwezig om het vertrek van de bus vast te leggen.

Voordat het zover is moet de bus eerst de Atlantische oceaan oversteken. Het schip meert aan in de haven van Galveston in de staat Texas en rijdt daarna door naar steden als Houston, Dallas en Kansas City.

Feesten achter de bus Het WK is in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Waar het elftal speelt, zal ook de oranje bus aanwezig zijn. Daar gaan oranjefans in een stoet feestend achteraan. "We gaan doen wat we altijd doen: dat unieke feestje maken met alle oranjefans achter de bus. Dat vinden wij het belangrijkste", zegt Henk.

Dat de bus richting Amerika gaat, is ook daar niet onopgemerkt gebleven. Verschillende nieuwsmedia meldden al over de 'iconic Dutch Orange Bus'. Zo maakte het lokale nieuwsmedium KCTV5 onlangs een item dat de dubbeldekker naar Kansas City komt.

Het voertuig is eerder ook al bij internationale toernooien en wedstrijden geweest. Het begon ooit als grap voor het EK 2004 in Portugal. Supporters kochten een oude Engelse dubbeldekker uit 1980, spoten die oranje en haalde het dak eraf om er een feestbus van te maken.

Hard gewerkt

De afgelopen tijd is er hard gewerkt om de Oranjebus, die was gestald in Ulicoten, veilig op pad te sturen. Van de buitenkant is die gepimpt en van binnen is alles gecontroleerd en opgeschreven voor de douane.

"Het is veel werk om te doen. Achter de schermen zijn we heel druk geweest", zegt Henk die vindt dat in Amerika een nieuwe bus komen geen optie was. Het moest en zou de bestaande bus worden.

Hij vertelt dat de bus brandschoon in Amerika aan moet komen. Dat heeft volgens hem te maken met tijdelijke export. "Als we straks in Zeebrugge aankomen, halen we er nog een doekje overheen."

Ook op technisch gebied is de bus aangepast. "In Amerika heb je namelijk 110 volt in plaats van 220, dus anders werkt het allemaal niet goed. En het bier moet voor de mannen achterin natuurlijk wel koud zijn", zei Frans Peeters die de bus gaat besturen, eerder tegen Omroep Brabant.

Lange tijd onzeker of bus zou kunnen gaan

Het was lange tijd onzeker of de bus daadwerkelijk zou gaan. Dit had te maken met het regelen van de verzekering. Daarnaast waren er hoge ticketprijzen, lange afstanden om te rijden en twijfel onder supporters om bij het WK te zijn. Uiteindelijk daalden de kosten en viel de loting gunstig uit. De bus kon dus toch van stal gehaald worden.

Er worden zo'n 5000 Nederlandse fans verwacht per groepswedstrijd, maar eerst moet de bus in de VS aan zien te komen. En gaat-ie ook daar weer van links naar rechts? "Dat gaat ongetwijfeld weer gebeuren", zegt Henk met een lach.