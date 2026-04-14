Stroomstoring Catharina Ziekenhuis voorbij, kapotte accu was oorzaak

Even na vier uur dinsdagmiddag is de stroomstoring in het Eindhovense Catharina Ziekenhuis verholpen. Een kapotte accu van een netwerkschakelaar bleek de oorzaak van de storing. Vanaf dat moment kon de zorg weer doorgaan zoals normaal en konden er ook weer operaties plaatsvinden.

De stroomstoring ontstond na een maandelijkse test van het noodnetwerk van het ziekenhuis. Die oefening verliep goed, totdat het ziekenhuis weer wilde overgaan op het gewone netwerk. Dat lukte niet, waardoor het ziekenhuis bijna de hele dag moest draaien op het noodnetwerk.

Kapotte accu

Al snel werd geconcludeerd dat een accu die het gewone netwerk moest activeren, niet werkte. De reparatie hiervan duurde langer dan gedacht. Hierdoor kon de zorg niet doorgaan zoals normaal. Alle geplande operaties werden afgezegd en acute operaties moesten in ziekenhuizen in de omgeving worden uitgevoerd.

Volgens een woordvoerder zijn door de stroomstoring tientallen operaties niet doorgegaan. Met de getroffen patiënten is een nieuwe afspraak gemaakt.