Willem komt na zeven eeuwen weer thuis: 'De basis van Oosterhout'

Willem van Duivenvoorde keert weer thuis. De grootgrondbezitter werd zevenhonderd jaar geleden 'Heer van Oosterhout'. Een standbeeld van hem verhuist binnenkort en wordt vlakbij zijn voormalige kasteel geplaatst. “Hij betekende veel voor de basis van Oosterhout.”

Verscholen onder een treurwilg in het Lukwelpark, staat het standbeeld van Willem van Duivenvoorde er wat verlaten bij. Dagelijks fietsen er honderden scholieren van het Monseigneur Frencken College langs, maar er lijkt weinig oog voor. Daar komt volgende week verandering in. Dankzij stichting De Verweesde Toren wordt het standbeeld van kunstenaar Niel Steenbergen namelijk verplaatst naar een rotonde vlak bij de Slotbosse Toren. De ruïne is het enige overblijfsel van wat ooit Kasteel Strijen was, het huis van Willem van Duivenvoorde. Het standbeeld zal hierheen wijzen.

Wie was Willem van Duivenvoorde?

Willem van Duivenvoorde, die wordt gezien als één van de grondleggers van het huidige koningshuis, wordt geboren als bastaardzoon van Filips III van Duivenvoorde. Hij werkt als kamerdienaar en schatbewaarder van graaf Willem III van Holland en wordt in 1325 ‘Heer van Oosterhout’. Zijn grondgebied strekt zich dan uit van Geertruidenberg, Dongen, Oosterhout tot en met Breda. Hij laat het in 1289 gebouwde Huis ten Strijen in Oosterhout ombouwen tot Kasteel Strijen, waarvoor inwoners met de Oosterhoutse klei bakstenen moeten produceren. Het groeit uit tot een van de grootste burchten van Nederland, vergelijkbaar met het formaat van Slot Loevestein of het Muiderslot. “Het benadrukte de macht en rijkdom van Van Duivenvoorde”, schrijft de gemeente Oosterhout.

De Slotbosse Toren is het enige overblijfsel van het voormalige Kasteel Strijen in Oosterhout (foto: Stichting De Verweesde Toren)





Basis van Oosterhout

Naast zijn eigen macht en rijkdom, heeft Van Duivenvoorde ook bijgedragen aan de economische groei en welvaart van Oosterhout. Zo zorgde hij er onder andere voor dat er niet alleen via land, maar ook via het water gehandeld kon worden. Daardoor ontstonden ook nieuwe ammbachtsgilden. “Willem heeft veel betekend voor de basis van Oosterhout”, schrijft de gemeente Oosterhout. “Daarom verwijzen we graag naar hem.” Volgende week dinsdagochtend wordt hij op een voetstuk geplaatst, op de rotonde Sterrenlaan-Hoofseweg. "We brengen Willem weer thuis."