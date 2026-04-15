Vier jaar cel na bloedbad en gedoe om parkeren Efteling: dit heb je gemist

Van een gewelddadige overval waarbij een 93-jarige man zijn vinger kwijtraakte tot gedoe rondom het nieuwe parkeerbeleid van de Efteling. Er gebeurde deze woensdag weer een hoop. Dit zijn de vijf verhalen die je vandaag gelezen moet hebben.

De Efteling schrapt het parkeerabonnement voor bezoekers met een abonnement voor het park en dat zorgt voor flinke ophef onder trouwe bezoekers. Abonnementhouders moeten straks per bezoek betalen om te parkeren: 6 of 9 euro in plaats van de huidige 55 euro per jaar. Deskundigen zijn verdeeld over de reden: hoofdredacteur Wessel Wit van Looopings denkt dat de Efteling minder frequente bezoekers wil om plaats te maken voor winstgevender losse gasten. Pretparkdeskundige Goof Lukken ziet vooral duurzaamheid als drijfveer en noemt het 'een beloningsstructuur' waarbij openbaar vervoer de goedkopere optie wordt. De Efteling zelf benadrukt blij te zijn met abonnementhouders en stelt dat er voor de gemiddelde bezoeker met een abonnement (die 8 keer per jaar het park bezoekt) weinig verandert. Hier lees je hun analyse.

Een 93-jarige man uit Waalre vocht letterlijk voor zijn leven tijdens een brute overval vorig jaar. De 68-jarige James S. drong zijn appartement binnen met een mes, ducttape en tiewraps, maar stuitte op hevig verzet. De hoogbejaarde man wist het mes af te pakken en nam de overvaller in een beenklem, maar verloor daarbij een vinger die S. afbeet. Ook brak zijn neus en raakte hij zwaargewond. Beide mannen raakten knock-out en zaten onder het bloed. S., een man zonder strafblad met financiële problemen door gokschulden, kreeg vier jaar cel. De rechtbank noemt het een laffe daad waarbij bewust een kwetsbaar slachtoffer werd uitgekozen. Lees zijn verhaal hier

De beroemde Oranjebus uit Chaam is woensdagochtend begonnen aan zijn lange reis naar het WK voetbal in de Verenigde Staten. De oranje dubbeldekker vertrok onder grote internationale media-aandacht richting Zeebrugge om daar te worden verscheept naar Texas. Vanaf daar rijdt de bus door naar steden als Houston, Dallas en Kansas City, waar het Nederlandse elftal speelt. De afgelopen tijd is hard gewerkt aan technische aanpassingen voor het Amerikaanse voltage en werd de bus volledig gecontroleerd voor de douane. Het was lange tijd onzeker of de trip doorgang zou vinden vanwege verzekeringsproblemen en hoge kosten, maar uiteindelijk bleek het toch mogelijk. Check het hier.

Bewoners van een zorgcentrum voor mensen met dementie in Breda kregen een bijzondere verrassing tijdens de Verwenzorgweek: vier alpaca's kwamen op bezoek. De zachte beesten zorgden voor ontroerende momenten in Woonzorgcentrum Thebe Haga. Bewoners mochten de dieren aaien, knuffelen en voeren, wat volgens verzorgers van onschatbare waarde is. Eigenares Angelique Wouters ziet mensen echt opleven door het contact met de alpaca's, al moet ze soms waarschuwen dat het voer niet voor menselijke consumptie is. De actie is een initiatief van BOB (Betrokken Ondernemers Breda) en leverde tal van hartverwarmende momenten op. Hier lees je het hele verhaal.

Tot slot politiek nieuws. PVV-fractievoorzitter in de Eerste kamer Alexander van Hattem dreigde dinsdag tegen de strenge asielwetten van zijn eigen partij te stemmen, omdat de regering ze te veel zou hebben afgezwakt. De Bosschenaar vond het vooral problematisch dat hulp aan illegalen niet strafbaar zou worden, nodig om steun voor het voorstel van het CDA te krijgen. Na toezeggingen van minister Bart van den Brink leek er een meerderheid voor de plannen, maar Van Hattem trok zijn steun opnieuw in en eiste aanname van verregaande PVV-moties. Inmiddels heeft hij op X laten weten dat de PVV de asielwetten toch zal steunen, omdat ze 'een aanscherping van het asielbeleid' zijn. De fractie steunt alleen niet alle aanpassingen. Lees hier haar verhaal.