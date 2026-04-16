Echte lentedagen op komst, maar het weekend wordt minder rooskleurig

We hebben donderdag een mooie lentedag voor de boeg met weinig wind en aangename temperaturen, voorspelt weerman Jeroen Elferink van Weerplaza. Optimaal terrasweer dus. Ook vrijdag kun je zonder jas naar buiten, maar zaterdag kan die gerust weer aan.

"Het wordt zeker een fijne, mooie lentedag. Al zijn er ook wat wolkenvelden, dus de lucht zal niet altijd even blauw zijn. Maar de temperatuur loopt echt op naar heel aangename waarden", vertelt de weerman donderdag in radioprogramma KEIgoeiemorgen van Omroep Brabant.

In de loop van de middag verwacht hij zo’n achttien tot negentien graden. "Met weinig wind erbij: beter kan bijna niet." Het blijft de hele dag droog. In de nacht daalt de temperatuur naar zo’n acht graden. Vrijdag verwacht de weerman opnieuw een echte lentedag: "Dan wordt het zo’n twintig graden."

"Met de wind uit het noorden wordt het een stuk frisser.”