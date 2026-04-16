Paspoortkwestie duurt voort: over kleine twee weken dient kort geding NAC

De paspoortkwestie in de Eredivisie is nog niet voorbij. Op dinsdag 28 april is het kort geding van NAC Breda tegen de KNVB over de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Om negen uur is de zitting in de rechtbank Midden-Nederland in Utrecht, meldt de rechtbank.

De Eredivisieclub maakte woensdag bekend naar de rechter te stappen, na het besluit van de aanklager betaald voetbal en het competitiebestuur betaald voetbal van de KNVB in de veelbesproken paspoortkwestie.

NAC trok in maart de speelgerechtigdheid van Go Ahead-speler Dean James in twijfel na de met 6-0 verloren Eredivisiewedstrijd. Hij zou als international van Indonesië mogelijk het Nederlandse staatsburgerschap zijn verloren en daardoor geen geldige werkvergunning hebben.

Geen straf of ongeldige wedstrijd

NAC wilde dat het duel met Go Ahead Eagles ongeldig zou worden verklaard of zou worden overgespeeld vanwege het meespelen van James, die niet speelgerechtigd zou zijn geweest.

Dat gebeurde niet. De aanklager betaald voetbal besloot James niet te straffen en het competitiebestuur verklaarde de wedstrijd tussen NAC en Go Ahead niet ongeldig.

Competitiebestuur

Het competitiebestuur, dat bestaat uit de directeur betaald voetbal van de KNVB en de directeuren van de Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie, liet woensdag weten dat het NAC Breda vrijstaat het besluit aan te vechten. "Wij hebben als competitiebestuur dit besluit weloverwogen genomen in het belang van het gehele Nederlandse betaald voetbal, alle clubs en de competities."