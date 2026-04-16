Duidelijkheid nodig voor ziekenhuispatiënten na datalek: 'Duurt te lang'

Patiënten van het Bravis- en Bernhoven-ziekenhuis weten nog altijd niet of hun gegevens zijn gestolen. Dit komt door een inbraak in de digitale systemen van softwareleverancier ChipSoft. Het verkeer van en naar de patiëntendossiers van meerdere ziekenhuizen loopt via de servers van het bedrijf. Meer dan een week na de eerste meldingen tasten veel patiënten nog altijd volledig in het duister, stelt Patiëntenfederatie Nederland.

Patiëntensites offline Het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom en Roosendaal haalde uit voorzorg het patiëntenportaal offline. Bij Bernhoven in Uden werd de toegang tot sommige systemen beperkt. De patiëntensites van Bravis en Bernhoven zijn acht dagen na de hack nog niet terug online.

De Patiëntenfederatie wil dat ChipSoft snel en helder informatie aan patiënten geeft over de gevolgen van de hack. "Patiënten moeten weten waar ze aan toe zijn, zeker waar het gaat om gevoelige medische gegevens", stelt de belangenorganisatie. Die voegt daaraan toe: "Ook als nog niet alles bekend is, moet duidelijk worden gemaakt wat wél bekend is en waarom andere informatie nog ontbreekt."

De Patiëntenfederatie vraagt de getroffen zorgaanbieders om hun patiënten goed te informeren. "Maak duidelijk waar patiënten terechtkunnen met vragen en hoe zij toegang houden tot hun gegevens en uitslagen."

Mogelijk toch gegevens gestolen

Woensdagochtend maakte de NOS bekend dat hackers mogelijk toch gegevens van patiënten van de ziekenhuizen in Nederland hebben gestolen. Eerder leek de schade bij Bravis en ziekenhuis Bernhoven nog mee te vallen. Maar volgens bronnen van de NOS kan niet worden uitgesloten dat hackers toegang hebben gehad tot gevoelige data.

Wat is er aan de hand?

Vorige week werd bekend dat softwarebedrijf ChipSoft, dat zorgsystemen levert aan een groot aantal ziekenhuizen en huisartsen, is getroffen door een hack met gijzelsoftware.

Dat zorgde voor onrust bij zorgaanbieders die gebruikmaken van een speciale website om patiënten toegang te geven tot hun dossiers. Al het verkeer van en naar de patiëntendossiers loopt namelijk via servers van het softwarebedrijf dat is binnengedrongen.