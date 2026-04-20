Superfan Dave kijkt uit naar Michael Jackson-film: 'Heb al premièrekaartje'

Met hits als Billy Jean, Thriller, Beat It en Smooth Criminal was Michael Jackson één van de allergrootste popsterren uit de jaren '80. Andere grootheden als Elton John en Freddy Mercury hebben inmiddels al een eigen speelfilm over hun leven, een zogenoemde biopic. En nu is ook Michael Jackson aan de beurt: de film Michael komt 23 april uit. We blikken alvast vooruit met superfan Dave uit Budel.

Dat Dave groot fan is, blijkt wel uit het feit dat hij ongeveer een jaar geleden op een veiling een door de King of Pop gedragen diamanten handschoen kocht. Ook heeft Dave al zijn albums, een gesigneerd hoedje en schoenen die de zanger droeg tijdens een optreden in Berlijn. "Ik heb zelf ook twee optredens van hem gezien, dat was geweldig. Nog voor hij opkwam, vielen er al een hoop mensen flauw. En toen hij begon met zijn optreden ging iedereen uit zijn dak", blikt hij terug.

De diamanten handschoen van Michael Jackson (foto: Pieter Soethout).

Dat superfan Dave al een kaartje heeft gekocht voor de première van de biopic Michael zal niemand verbazen. "Ik verwacht zeker wel iets goeds van de film. Al ben ik ook wel een beetje bang dat het niet helemaal als de echte Michael gaat voelen. Er zijn al zoveel mensen die hem nadoen. Ik denk dat hij zich omdraait in zijn graf als hij dat allemaal zou zien." Hoewel veel mensen de King of Pop nadoen, is de acteur die Michael speelt in de film niet zomaar iemand. Het is zijn neefje Jafaar Jackson, de zoon van zijn broer Jermaine. En dat geeft ook Dave toch wel wat vertrouwen.

Of Dave nog meer spullen van Michael wil kopen. Daar is hij duidelijk over: "Ik ben megablij met de bijzondere dingen die ik al van hem heb. Maar ik heb wel eens het grapje gemaakt dat ik na zijn schoenen ook zijn glittersokken nog wil hebben. Maar die zijn ook alweer verkocht voor achtduizend euro, dus het is wel even goed zo", lacht hij.

