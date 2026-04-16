Drugslab ontdekt door B&B-eigenaar: ‘Zonder te twijfelen politie gebeld’

B&B-eigenaar Hein weet niet wat hij donderdagochtend mee maakt. In zijn bed and breakfast in Oirschot vindt hij een drugslab, achtergelaten door een huurder. "Ik heb een troepje aangetroffen dat ik niet met mijn handen wilde aanraken", zegt Hein tegen Omroep Brabant. De politie is druk bezig met onderzoek.

Drugslab in badkamer "Het leek wel alsof er een stukadoor had gezeten", begint hij te vertellen. "Ik had meteen door dat het een drugslab was en heb zonder te twijfelen de politie gebeld." Hein raakt niets meer aan en gaat voor zijn eigen veiligheid naar buiten.

Rond halfnegen wil Hein de verhuurde kamer gaan schoonmaken. "De vorige gast had uitgecheckt en ik wilde het weer netjes maken voor de volgenden." Als hij de accommodatie naast zijn eigen woning binnenstapt, ziet de B&B-eigenaar meteen dat het foute boel is.

Agenten treffen niet veel later goederen aan die wijzen op de productie van synthetische drugs. Zo worden jerrycans, bigshoppers en een groot zeil uit de accommodatie gehaald. Binnen ziet de hele vloer wit, al is dat nog niets vergeleken met de schade in de badkamer, waar de drugs zouden zijn geproduceerd. "Loop maar niet met je schoenen door het witte spul", zegt een agent. "Anders krijg je nog problemen op de luchthaven bij een drugscontrole."

Gegevens van huurder

Hein baalt er zichtbaar van. "Wij zijn hier het slachtoffer. Dit is niet waar je naar op zoek bent." Volgens de B&B-eigenaar was de kamer voor een paar dagen verhuurd aan één persoon. "Dat doen we altijd via Airbnb, juist om zulke dingen te voorkomen. Ik heb de gegevens van de huurder, en de politie inmiddels ook. Maar wie hier ’s avonds en ’s nachts binnenloopt, zie ik natuurlijk niet."

Nieuwe vakantiegangers hebben inmiddels een telefoontje gekregen dat ze morgen waarschijnlijk niet in de kamer kunnen verblijven. "De politie is nu nog druk bezig en daarna moeten we alles nog gaan diepreinigen."

Volgens de politie zijn de eigenaren van de B&B niet betrokken bij het drugslab. Specialisten doen donderdagmiddag sporenonderzoek en er wordt gekeken welke drugs er precies werd gemaakt. Er is nog niemand aangehouden.