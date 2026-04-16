Weer rust in centrum Uden na ingreep gemeente: 'Hopen dat het zo blijft'

De gemeente voerde ruim drie weken geleden in het centrum van Uden een samenscholingsverbod in om overlast tegen te gaan. Die maatregel lijkt te werken. Waar het centrum van Uden eerder geteisterd werd door jongeren die overlast veroorzaakten, is het de afgelopen weken volgens verschillende betrokken partijen rustig. "Laten we hopen dat het zo blijft", zegt de voorzitter van Uden Centrummanagement.

Het liep een poos geleden nog de spuigaten uit. Jongeren veroorzaakten flinke overlast. Om een paar dingen te noemen: winkels werden bekogeld, voorbijgangers werden natgespoten en uitgelachen. Dat was reden voor de gemeente om in te grijpen. Ruim drie weken geleden werd het samenscholingsverbod ingevoerd. Groepen van drie of meer jongeren die overlast geven, kunnen weggestuurd worden. De regelt geldt in ieder geval tot en met 25 mei. Rustiger geworden

De maatregel werpt zijn vruchten af. De gemeente Maashorst, waar Uden onder valt, merkt dat het rustiger is geworden en dat jongeren 'na een eerste gewenningsfase' zich aan de maatregel houden. Politie en boa's hebben door het opgelegde verbod een extra mogelijkheid om in te grijpen.

Het was al langere tijd onrustig in het centrum. Intimidatie, baldadigheid en vernielingen zorgden volgens de gemeente voor gevoelens van onveiligheid bij bewoners en ondernemers. Centrummanager Peter van den Elsen zegt sinds de invoering geen klachten meer te hebben gehad over overlast. "Normaal gesproken ontvang ik vrij snel berichtjes en filmpjes", laat hij weten. Jongeren aangesproken

Ook Claus van Heesch, voorzitter van Uden Centrummanagement, is positief over hoe de situatie nu is. "Het lijkt alsof de jongeren snappen dat er grenzen zijn. Een aantal van hen is ook aangesproken", weet hij. Wat hem betreft is het samenscholingsverbod straks niet meer nodig. Al houdt hij wel een slag om de arm: "Laten we hopen dat het zo blijft." De maatregel geldt rondom het winkelgebied en in het naastgelegen Bevrijdingspark. Daar zijn bordjes geplaatst om de gebieden te herkennen. Voor 25 mei besluit de gemeente of het verbod verlengd moet worden.