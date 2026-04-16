De kogel is door de kerk: de bekende Waalwijkse wandeltocht De 80 van de Langstraat gaat verder als de Kennedymars van de Langstraat. Eerder werd bekendgemaakt dat 'De 80' zou stoppen, maar de tocht keert nu definitief terug onder een nieuwe naam.

Wel was de naam van de 'nieuwe' wandeltocht nog onduidelijk. Een andere naam was juridisch noodzakelijk.

Dankzij een nieuw bestuur kan de tocht terugkeren, zo was al even duidelijk . “Het nieuwe bestuur bestaat uit een combinatie van ervaren en nieuwe betrokkenen uit De Langstraat”, zo wordt gemeld in een persbericht.

'Niet meer te behappen'

De eerste editie van De 80 van de Langstraat vond plaats in 1981. Eerder dit jaar maakte het bestuur bekend een punt achter de wandeltocht te zetten. De voornaamste redenen waren het gebrek aan vrijwilligers, opgelopen kosten en toenemende regels.

“Het is de laatste jaren zo complex geworden dat het voor een vrijwilligersorganisatie bijna niet meer te behappen is”, zei de voorzitter van de oude stichting, Tijs van Beurden, in december tegen Omroep Brabant.

“Op veiligheid mag je nooit beknibbelen, maar met de huidige regelgeving en verwachtingen wordt het simpelweg onrealistisch om dit nog volledig op vrijwillige basis te dragen.”

Nieuwe datum bekend

Maar die zaken zijn veranderd, meldt de nieuwe stichting. Zo is er op het gebied van sponsoring ‘veel goodwill’. Ook roemt de stichting de betrokkenheid van nieuwe vrijwilligers: “Veel mensen hebben al laten weten dat ze willen helpen."

De datum voor de Kennedymars van De Langstraat staat inmiddels vast: 12 en 13 september. De start en finish blijft in het centrum van Waalwijk, zo is nu de bedoeling. In mei presenteert de stichting alle plannen.