Vrienden van de 80 nemen stokje over in Waalwijk en gaan voor doorstart

De initiatiefgroep Vrienden van de 80 gaat een bestuur vormen dat toch een wandelevenement wil organiseren in Waalwijk. Het initiatief hiervoor ontstond toen de 80 van de Langstraat besloot er mee te stoppen. De groep wil dat er in september toch een wandeltocht is in en rond Waalwijk.

Het bestuur van de Stichting 80 van de Langstraat trok vorige week de stekker uit het evenement . Het organiseren van de wandeltocht zou te ingewikkeld zijn door de toegenomen veiligheidseisen. Ook de stijgende kosten en het gebrek aan vrijwilligers speelden een rol bij het besluit te stoppen.

Een club oud-bestuursleden en vrijwilligers kwam meteen in actie om de 80 te redden. Op hun website 'Vrienden van de 80' kwamen ruim driehonderd reacties binnen. Mensen meldden zich omdat ze wilden meehelpen als bestuurder, vrijwilliger of sponsor.

De gemeenteraad van Waalwijk wil ook dat het evenement blijft en droeg dinsdagavond het college op het nieuwe initiatief te ondersteunen. De raad wil dat de gemeente vijftigduizend euro apart legt voor een doorstart.

Het nieuw te vormen bestuur gaat een wandelevenement organiseren met een andere opzet en ook onder een andere naam. Dat laatste is juridisch noodzakelijk. Het vorige bestuur is niet alleen gestopt maar heeft ook de stichting 80 van de Langstraat opgeheven. Volgens de voorzitter van de opgeheven stichting is de merknaam van het evenement beschermd en mag die niet door anderen worden gebruikt.