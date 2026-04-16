Van Veen en Van Gerwen kennen korte Premier League-avond in eigen land

Het is zowel Gian van Veen als Michael van Gerwen niet gelukt om indruk te maken tijdens de Premier League of Darts in Rotterdam. Beiden gingen in de eerste wedstrijd met 2-6 ten onder. Daarmee zag Van Veen ook een nieuwe ontmoeting met Luke Littler in het water vallen. Van Gerwen moet vrezen voor zijn plek op de ranglijst.

Van Veen ging prima van start kwam ook direct op voorsprong. Het ging over en weer totdat het 2-2 in legs stond. Daarna leken er bij Van Veen wat zenuwen in te sluipen, terwijl Luke Humphries daar totaal geen last van had.

Echter bracht dat shirt geen geluk. Van Veen moest er heel de wedstrijd aan trekken en kwam steeds net te kort om het Luke Humphries echt moeilijk te maken.

Voor Van Veen is het zijn eerste jaar dat hij meedoet aan de Premier League of Darts en dus automatisch zijn eerste keer dat hij in een uitverkocht Ahoy mocht gooien. Om de 10.000 fans een plezier te doen had Van Veen speciaal een oranje shirt laten maken.

Van Veen won na deze tussenstand geen enkele leg meer. Uiteindelijk bleef de Nederlander steken op een gemiddelde van 93.36 en kon er in Rotterdam geen enkele keer gejuicht worden voor een 180 van The Giant. Humphries haalde wel een gemiddelde van boven de 100 en pakte elke kans die Van Veen liet liggen. Uiteindelijk werd het 2-6.

Geen ontmoeting tussen Littler en Van Veen

En daarmee verdween ook de gehoopte kans op een weerzien tussen Luke Littler en Gian van Veen. De Engelse wereldkampioen kreeg het tijdens zijn laatste ontmoeting met Van Veen aan de stok met de Nederlander.

Van Veen voorspelde al een zware avond voor de Engelsman in Rotterdam, en die kwam er ook. Onder luidt gefluit en boe-geroep werd hij onthaald in Ahoy, echter won Littler wel zijn eerste wedstrijd. Mocht Van Veen hetzelfde gedaan hebben, hadden de twee elkaar getroffen in de halve finale van deze Premier League-speelronde.

Ook Van Gerwen snel klaar

Na het verlies van Van Veen was alle hoop in de zaal gevestigd op Michael van Gerwen. De Sloopkogel uit Vlijmen ging op revanche bij Jonny Clayton. Tegen de Welshman gaf hij vorige week nog de finale van speelronde 10 van de Premier League volledig weg.

Maar ook deze donderdag lukte het niet voor MvG. Hij startte veelbelovend met een 104-finish en ook scorend zat het goed bij Van Gerwen. Toch was het Clayton die de eerste tik uitdeelde en op 1-5 kwam. Even geloofde het publiek nog in een comeback van de Nederlander, maar net toen Van Gerwen wilde aanleggen voor de 3-5 gooide Clayton een 'big fish', de maximale finish van 170. Het werd ook hier 2-6.

En dat is voor beiden ongunstig met oog op de ranglijst. Van Gerwen staat nog op de vierde plaats, maar raakt die mogelijk kwijt aan Luke Humphries. Voor Gian van Veen was vandaag het moment om aan te sluiten richting de top 4, om zo uitzicht te houden op de finale. Maar ook dat lukte niet.