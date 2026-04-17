Bravis en Bernhoven met de schrik vrij: geen gegevens gestolen bij hack

De hack bij softwareleverancier ChipSoft heeft geen gevolgen voor patiënten van het Bravis- en Bernhoven-ziekenhuis. Dat melden de ziekenhuizen op hun websites.

In Brabant maakt een groot deel van de ziekenhuizen , zoals het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Bernhoven, Catharina Ziekenhuis, Bravis en Máxima Medisch Centrum, gebruik van software van het bedrijf voor het opslaan van patiëntendossiers. Bij de meeste ziekenhuizen werden geen verdachte sporen gevonden hun systemen. Daarom konden veel patiëntportalen open blijven.

Softwarebedrijf ChipSoft, dat zorgsystemen levert aan een groot aantal ziekenhuizen en huisartsen, werd vorige week getroffen door een hack met gijzelsoftware.

Ruim een week onduidelijkheid over cyberhack

Voor het Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom en Roosendaal en het Bernhoven in Uden bleef ruim een week onduidelijk wat de gevolgen van de hack voor patiënten zouden zijn. Zij haalden uit voorzorg het patiëntportaal offline.

Patiëntenfederatie Nederland meldde donderdag nog dat ze wilde dat ChipSoft duidelijkheid zou geven. Donderdagavond kregen Bravis en Bernhoven te horen dat er geen gegevens gestolen zijn.

De patiëntenwebsites van deze ziekenhuizen zijn vrijdag nog niet online. "De verwachting is dat binnenkort kan worden begonnen met het herstellen van deze diensten", laat Bravis weten.

Wel patiëntgegevens gestolen bij huisartsenpraktijken

Ook een aantal Brabantse huisartsenpraktijken heeft hun patiënten gewaarschuwd voor diefstal van persoonlijke gegevens uit computersystemen. Dit heeft ook te maken met de hack bij ChipSoft.

Onder andere Fonkelzorg met vestigingen in Den Bosch, Uden, Oss en Eindhoven en huisartsenpraktijk Heikant in Veldhoven waarschuwen voor verdachte telefoontjes, mailtjes, sms’jes en appjes omdat cybercriminelen toegang hebben gekregen tot gegevens in het patiëntendossier.