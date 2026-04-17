Baron 1898 eerder open dan verwacht, probleem fundering Efteling opgelost

Goed nieuws voor liefhebbers van de Eftelingattractie Baron 1898, want de achtbaan is weer open. Eerder waren er problemen met de fundering. De attractie zou tot eind april dicht zijn maar de werkzaamheden zijn eerder afgerond, zo laat een woordvoerder van het pretpark weten.

De achtbaan en de omgeving ging op 5 maart dicht. Eigenlijk zou de attractie op 9 maart weer open gaan, maar een woordvoerder van de Efteling liet weten dat het naar verwachting tot 30 april zou duren. "Het herstel moet zorgvuldig gebeuren en dat kost tijd." De oorzaak van het probleem lag volgens pretparksite Looopings bij de fundering aan het eind van het parcours, bij de bocht voor de remmen.