Dit is de winnaar van het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje: 'Onwerkelijk'
Bakkertje Deeg uit Heusden is de winnaar van het allerlekkerste Brabantse Worstenbroodje. Dat werd vrijdag bekendgemaakt in het stadion van NAC Breda. "Het voelt onwerkelijk", zegt bakker Giel. In 2022 ging de bakkerij er ook al met de titel vandoor.
"Ik denk dat wij dadelijk aan het bakken gaan", zegt winnaar Giel Vermeulen met de trofee in zijn hand. Hij moet vrijdagavond nog aan de bak om genoeg van die lekkerste worstenbroodjes te maken, want hij gaat zaterdag op vakantie. "Dat wordt een hele korte nacht, maar dat vind ik helemaal niet erg."
Het is niet de eerste keer dat Bakkertje Deeg de lekkerste heeft. In 2022 zorgde Giel ook al voor de hoofdprijs. Vorig jaar eindigde de bakkerij op de derde plek. "We doen de afgelopen vier jaar mee in de top vier. We zijn heel blij dat 'ie weer terugkomt naar huis", zegt Giel. Het eerste wat hij straks doet, is de trofee een mooie plek geven in de winkel.
Wat is het geheim?
En dan de hamvraag: wat is het geheim? "Dat we het niet alleen doen, maar met al het personeel. We doen het met alle winkeldames en alle bakkers. Iedereen doet het met zijn passie en dat maakt het het allerlekkerst", zegt hij.
De jury bestaat uit een mix van professionals en speciaal getrainde liefhebbers. Dertig mensen hebben zich over de worstenbroodjes gebogen. Zij oordeelden op vakmanschap, smaak en eigenheid.
In de categorie professionals gaat de tweede plek naar Bakkerij Verba uit Brakel en de derde prijs is voor Echte Bakker Jan Swaanen uit Hilvarenbeek.
De jaarlijkse wedstrijd werd dinsdagochtend al afgetrapt bij bakkersschool Curio in Breda. Veertig finalisten verdeeld over verschillende categorieën maakten daar ter plekke hun creatie. Vorige week kwamen de bakkers al eens langs om kennis te maken met de apparatuur.
Bakkerij Pim Filius uit Dongen won vorig jaar de eerste prijs.