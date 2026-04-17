Dit is de winnaar van het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje: 'Onwerkelijk'

Bakkertje Deeg uit Heusden is de winnaar van het allerlekkerste Brabantse Worstenbroodje. Dat werd vrijdag bekendgemaakt in het stadion van NAC Breda. "Het voelt onwerkelijk", zegt bakker Giel. In 2022 ging de bakkerij er ook al met de titel vandoor.

"Ik denk dat wij dadelijk aan het bakken gaan", zegt winnaar Giel Vermeulen met de trofee in zijn hand. Hij moet vrijdagavond nog aan de bak om genoeg van die lekkerste worstenbroodjes te maken, want hij gaat zaterdag op vakantie. "Dat wordt een hele korte nacht, maar dat vind ik helemaal niet erg." Het is niet de eerste keer dat Bakkertje Deeg de lekkerste heeft. In 2022 zorgde Giel ook al voor de hoofdprijs. Vorig jaar eindigde de bakkerij op de derde plek. "We doen de afgelopen vier jaar mee in de top vier. We zijn heel blij dat 'ie weer terugkomt naar huis", zegt Giel. Het eerste wat hij straks doet, is de trofee een mooie plek geven in de winkel.