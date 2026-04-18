Geen nieuwe EK-medaille voor judoka Sanne van Dijke

Vandaag om 12:21 • Aangepast vandaag om 13:16
Sanne van Dijke (foto: OrangePictures).
Sanne van Dijke (foto: OrangePictures).

Judoka Sanne van Dijke (30) uit Heeswijk-Dinther is uitgeschakeld in de tweede ronde van het EK in Georgië. Van Dijke, die in 2017 en 2021 nog Europees goud won, verloor in de klasse tot 70 kilogram van de Française Melkia Auchecorne. 

Peter de Bekker

Van Dijke was in de eerste ronde van het EK vrijgeloot. 

Vrijdagavond was er wel EK-succes voor Joanne van Lieshout uit Lierop. Zij veroverde in de klasse tot 63 kilogram. Van Lieshout (23) versloeg in de finale de Française Manon Deketer.

Nederland is in totaal met negen judoka's afgereisd naar Tbilisi. Tijdens het vorige EK judo veroverde Nederland drie bronzen medailles.

Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.