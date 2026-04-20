Aantal GGZ-cliënten Halsteren dakloos na grote brand

Na de brand maandagochtend in gebouw De Schelde op Landgoed Vrederust in Halsteren kunnen niet alle cliënten terug naar hun appartement. Dat laat de GGZ‑instelling zelf weten. De meeste andere cliënten zijn inmiddels teruggekeerd naar hun eigen afdeling of tijdelijk ergens anders op het landgoed gehuisvest. Voor acht mensen is een plekje buiten het terrein gevonden.

De brand brak maandagochtend uit in gebouw De Schelde , waar cliënten wonen die intensieve zorg nodig hebben. Uit voorzorg werden negentig cliënten geëvacueerd. Volgens de instelling verliep die evacuatie rustig en zonder problemen. Niemand raakte gewond.

De brandweer was snel ter plaatse en schaalde vanwege de kwetsbare doelgroep direct op. Rond het middaguur werd het sein brand meester gegeven. Inmiddels hebben de hulpdiensten het terrein verlaten en is de situatie onder controle.

Aanzienlijke schade aan dak

Het dak van het deel van het gebouw waar de brand woedde, heeft behoorlijke schade opgelopen, niet alleen door het vuur, maar ook door de bluswerkzaamheden. Een groot deel van het dak werd opengebroken om eventuele brandhaarden te kunnen lokaliseren. De schade wordt momenteel in kaart gebracht. In de tussentijd wordt het dak water- en winddicht gemaakt.

Het is nog onduidelijk hoeveel appartementen beschadigd zijn geraakt. Wel is duidelijk dat sommige cliënten langere tijd ergens anders heen moeten. Voor een nog onbekend aantal is een plekje op het terrein van Vrederust gevonden. Acht mensen hebben ergens anders een plek gekregen.

Oorzaak nog onbekend

Wat de oorzaak van de brand is, wordt nog onderzocht. De instelling benadrukt dat er geen gevaar is geweest voor cliënten, medewerkers of omwonenden. Wel was de rookontwikkeling in de wijde omgeving te zien, wat bij omwonenden voor onrust zorgde.