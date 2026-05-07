Peter Gillis moet jaar cel in voor belastingfraude: ruim 1,3 miljoen boete

Peter Gillis is veroordeeld tot 18 maanden celstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor belastingfraude. Daarnaast moet hij een boete van ruim 1,3 miljoen euro betalen, zo oordeelde de rechter donderdag in de rechtbank in Den Bosch. "Hij heeft het financiële fundament van onze samenleving ondermijnd", stelt de rechter donderdagmiddag.

Niet op tijd belastingaangifte gedaan Gillis heeft in 2020 en 2021 niet op tijd belastingaangifte gedaan voor zeven ondernemingen, waaronder vakantieparken in Ommel en Valkenswaard. Daarmee heeft de campingbaas en realityster de Belastingdienst voor 2,8 miljoen euro benadeeld. Volgens Gillis kon hij niet anders, zijn administratie was niet compleet door een eerdere inval en zijn accountant was weggelopen.

Een paar minuten eerder werd Gillis al veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur voor de mishandeling van zijn ex Nicol Kremers (36).

De rechter ging daar in het vonnis niet in mee en vindt dat Gilles te weinig heeft gedaan om zijn administratie op orde te krijgen. Zo was er niet genoeg personeel en werd geen actie ondernomen om dit te regelen. "Door zo te handelen heeft hij bewust het risico gelopen om niet op tijd aangifte te doen", concludeerde de rechter.

Administratie stond al jaren onder druk

Volgens de rechtbank stond de administratie van de ondernemer al jaren onder druk. "Het ging administratief al jaren mis en er zijn over meerdere boekjaren geen jaarcijfers opgemaakt." Dat wijst volgens de rechter op een vast patroon bij Gillis.

De rechtbank rekent het Gillis dan ook volledig aan dat de belastingaangiftes niet op tijd zijn gedaan. Volgens de rechter heeft hij daarmee de Nederlandse samenleving ondermijnd. Gillis moet geldboetes voor zijn ondernemingen van in totaal 1.323.000 euro betalen.

Eerdere fraudezaak

Deze veroordeling staat overigens los van de eerdere veroordeling van Gillis voor grootschalige belastingfraude, zoals zwarte verhuur en het vernietigen van de administratie. Daarvoor kreeg Gillis een jaar cel, maar die zaak loopt nog in hoger beroep.

Lees hier alle verhalen over Peter Gillis.