Meisjes misbruikt door oppasstel: zij krijgt hogere straf, hij juist lagere

Het Limburgse oppasstel dat in de regio Eindhoven zeven heel jonge kinderen misbruikte, is dinsdag door het gerechtshof in Den Bosch schuldig bevonden aan alle feiten. Peter S. (63) kreeg acht jaar cel én tbs met dwangverpleging opgelegd. Nancy D. (57) kreeg geen tbs-behandeling, maar wel een hogere celstraf opgelegd: 14 jaar. Eerder bij de rechtbank kregen beiden twaalf jaar cel. Hij kreeg toen ook tbs met dwangverpleging opgelegd, zij niet.

De twee hebben volgens het hof de kinderen planmatig misbruikt. Zij paste op en maakte video’s van het misbruik voor hem of ze liet Peter S. live meekijken via videobellen. “Door de zeer jonge leeftijd van de kinderen konden de twee bijna twee jaar lang hun gang gaan”, constateerde de advocaat-generaal tijdens de zitting. Justitie had in hoger beroep hoog ingezet en tegen beiden achttien jaar cel in combinatie met tbs met dwangverpleging geëist. Met die tbs gaat het hof in het geval van Peter S., uit het Limburgse Heel, mee, omdat hij verschillende seksuele stoornissen heeft. Gezien zijn leeftijd (63) en omdat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, geeft het hof hem wel een lagere celstraf dan geëist. Nancy D. uit Herkenbosch, ook in Limburg, kreeg geen tbs-behandeling opgelegd, omdat zij minder stoornissen heeft en maar licht verminderd toerekeningsvatbaar is. Ze krijgt met veertien jaar wel een hogere celstraf dan Peter S. en na afloop van haar celstraf wordt zij onder toezicht geplaatst. SM en gekke rollenspellen niet meer genoeg

De rol van Peter S. is, volgens het hof, niet erger dan die van Nancy S., zoals de rechtbank eerder wel vond. Volgens het gerechtshof hebben beiden een wezenlijke rol gespeeld en elkaar versterkt en aangevuld zonder op de rem te trappen. De lijst met misbruikzaken van de twee is lang en gruwelijk. Na een relatie van ongeveer een jaar waarin Peter S. de meester was en Nancy D. de onderdanige besloten de twee dat SM en gekke rollenspellen niet meer genoeg waren. Ze maakten een plan om op heel jonge kinderen te gaan passen en die te misbruiken. En daarin hadden zowel de meester als de onderdanige volgens het hof een even grote rol. En dat is ook wat Peter S. tijdens de behandeling van de zaak zei. “Onze inbreng was 50/50. En samen zijn we honderd procent schuldig." 'Pure walging'

“Je nekharen gaan overeind staan als je hun gesprekken leest”, huiverde de advocaat-generaal. “Dit is de buitencategorie qua weerzinwekkendheid”, meende ze. “Ik heb al heel wat gezien in mijn carrière, maar nog nooit ben ik van pure walging een middag buiten gaan zitten na het zien van de beelden van deze combinatie.”

Peter S. had al in eerdere relaties een fantasie over seks met kinderen en was al eens in 2015 gepakt voor kinderporno. In Nancy vond hij een vrouw die bereid was om mee te doen aan zijn grote fantasie. Zij gaf zich op als oppas in de regio Eindhoven en al snel was er een eerste afspraak, in september 2019. Bij elk van de zes stellen waar Nancy ging oppassen waren er vele contacten. Ze paste soms vier keer, maar soms ook wel acht keer op, waarbij het oppaskind en in één geval de twee oppaskinderen werden misbruikt. "Die van 1 jaar zijn het makkelijkst", had Nancy D. gezegd. "Gewoon luier uit en aan de gang." Duidelijk werd uit het verhaal van justitie dat het misbruik steeds erger werd. De meisjes werden uitgekleed en opgemaakt en moesten vele seksuele handelingen ondergaan. De deskundigen waren ook verbaasd over het gedrag van Nancy, want vrouwen die zulk misbruik plegen zijn zeldzaam. Ook drogeerde Nancy D. haar eigen 16-jarige dochter om een foto van haar geslachtsdeel te kunnen maken voor haar meester, maar het meisje bleef bij bewustzijn waardoor die fantasie niet doorging.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Springcast te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren

Na drie keer oppassen bij verschillende stellen maakte Nancy niet alleen filmpjes die ze via WhatsApp doorstuurde, maar gingen de twee ook videobellen. Ouders van een meisje zagen in juni 2021 via een camera in de slaapkamer hoe hun 2-jarige dochter werd misbruikt door een naakte Nancy D. en dat een man via de telefoon instructies gaf en zo werden de twee gepakt. Opvallend was dat er in 2019 al een melding werd gedaan over Nancy D., maar toen was er nog te weinig bewijs. Pijnlijk achteraf gezien, omdat toen het misbruik van oppaskinderen net was begonnen en dus vele volgende gevallen misschien hadden kunnen worden voorkomen. Des te erger was het dat Peter S. tijdens de zitting zei dat 'zij nooit uit zichzelf waren gestopt'. Peter S. heeft een seksueel sadisme stoornis en een pedofiele stoornis. Hij is narcistisch en heeft een grote behoefte aan seks en heeft vooral bijzondere voorkeuren, zoals dominantie, dierenseks, bizarre rollenspelen en kinderen. In de ban van hun seksspel

Nancy D. heeft minder stoornissen. Zij was de ondergeschikte in de relatie, maar dat wil volgens het hof niet zeggen dat zij ook slaafs alle bevelen van meester Peter opvolgde. Nancy ging zelf steeds verder en deed dingen die Peter helemaal niet had gevraagd, constateerde het hof. Ze is wel kwetsbaar, zagen deskundigen en raakte in de relatie met Peter helemaal uit balans. Ze raakte in de ban van hun seksspel, waarin later ook de jongen kinderen werden betrokken. Ze kon zich helemaal high voelen in die seksfantasieën. Maar het hof ziet ook dat zij die pedofiele rollenspelen alleen deed samen met Peter. Ook snapt ze inmiddels wat de consequenties zijn van haar daden en daarom vindt het hof de kans op herhaling laag en kreeg ze geen tbs. Peter S., die alle misbruikzaken ook toegaf, is depressief en gaf al tijdens de zitting aan dat hij het liefst een einde aan zijn leven wil maken door euthanasie. Hij wil de schade vergoeden en alles netjes afhandelen en dan hoeft het voor hem niet meer. “Iedereen heeft zijn grens, en ik ben daar al lang overheen. Ik wil dit fatsoenlijk afronden, ook voor de slachtoffers. Die normen, waarden en respect heb ik nog steeds", zo sprak hij.