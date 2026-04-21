Hier wapperen nu al oranje vlaggetjes voor het WK: 'Al 2 weken bezig'
Het WK voetbal trapt pas op 11 juni af, maar in de Ahornstraat in Breda wapperen alweer duizenden oranje vlaggetjes. Speelt het Nederlands elftal een EK of WK, verandert de straat in een zee van oranje.
"We zijn alweer ruim twee weken bezig", zegt Christiaan de Leij, die samen met zijn overbuurman Jaimy Weijgers de drijvende kracht is achter de versierdrift. Iedereen in de buurt lijkt al vroeg aan oranjekoorts te lijden, behalve ene Joke.
"Twee jaar geleden waren we nog eerder, toen hebben we ook gevels oranje gemaakt maar dat doen we nou niet meer." Jaimy Weijgers heeft het maar druk met het versieren van de straat. "We moeten ook wel op tijd beginnen, anders zijn we niet op tijd klaar, maat." Lampen, vlaggen, posters van de spelers hangen er al, maar er komen nog een paar verrassingen.
Tijdens het EK in 2024 stond er zelfs een windmolen in de straat , maar dit jaar willen ze iets anders. Een vrijheidsbeeld? "Daar hebben we het wel over gehad", zegt De Leij.
"Twee jaar geleden was het echt een gekkenhuis hier." De Alpenzusjes en Frans Duijts maakten gretig gebruik van de oranjekoorts en namen videoclips op in de straat. Vrijwel dagelijks stond er een cameraploeg te filmen.
Nieuwjaarsrellen
Zowel De Leij als Weijgers zijn blij met de positieve aandacht voor de wijk. "We hebben met nieuwjaar een hoop ellende hier gehad, wat niet goed was voor de reputatie van de buurt. We willen het nu weer opvrolijken," zegt Weijgers. Afgelopen jaarwisseling liep het volledig uit de hand in de wijk. Verschillende auto's gingen in vlammen op en de politie werd met stoeptegels en vuurwerk bekogeld.
Colinda Heeren zag die nacht haar auto uitbranden door het geweld, maar zou voor geen geld weg willen uit Tuinzigt. "Het is een grote familie, hier in deze wijk. We staan allemaal voor elkaar klaar." Dat bleek ook na die nacht. De buurt zamelde geld voor haar in.
Heeren en haar zoon Dimitri waren maandag tot elf uur 's avonds in de weer met vlaggenlijnen trekken over de Meidoornstraat, net om de hoek van de befaamde oranjestraat Ahornstraat. "Wij hadden zoiets, goddomme, wij willen ook." Ook andere straten in de buurt zijn inmiddels besmet door de collectieve oranjekoorts.
Joke
Waar in de buurt iedereen die je spreekt achter de actie staat, vraagt op de Facebookpagina van Breda Nieuws ene Joke zich af waarom heel Tuinzigt oranje moet kleuren? Tot hilariteit van de reageerders. In de straat waar iedereen elkaar bij de voornaam kent, weet niemand wie Joke is.
Weijgers kan er ook wel om lachen: "Er is maar een negatieve reactie gekomen, dus ik denk dat Joke teveel azijn op heeft." Dan serieuzer. "We kunnen gewoon het gesprek aan gaan als ze er last van heeft. Ze mag altijd hier naar toe en dan kunnen we er netjes op een normale manier over praten."
Ook hij kent de op Facebook anonieme Joke niet. "Wisten we maar waar Joke woonde, dan was haar huis nu al oranje geweest."
Nederland speelt op 14 juni de eerste wedstrijd tegen Japan. Die wedstrijd begint zondagavond om tien uur Nederlandse tijd.