Hier wapperen nu al oranje vlaggetjes voor het WK: 'Al 2 weken bezig'

Het WK voetbal trapt pas op 11 juni af, maar in de Ahornstraat in Breda wapperen alweer duizenden oranje vlaggetjes. Speelt het Nederlands elftal een EK of WK, verandert de straat in een zee van oranje.

"We zijn alweer ruim twee weken bezig", zegt Christiaan de Leij, die samen met zijn overbuurman Jaimy Weijgers de drijvende kracht is achter de versierdrift. Iedereen in de buurt lijkt al vroeg aan oranjekoorts te lijden, behalve ene Joke.

"Twee jaar geleden waren we nog eerder, toen hebben we ook gevels oranje gemaakt maar dat doen we nou niet meer." Jaimy Weijgers heeft het maar druk met het versieren van de straat. "We moeten ook wel op tijd beginnen, anders zijn we niet op tijd klaar, maat." Lampen, vlaggen, posters van de spelers hangen er al, maar er komen nog een paar verrassingen.

Tijdens het EK in 2024 stond er zelfs een windmolen in de straat , maar dit jaar willen ze iets anders. Een vrijheidsbeeld? "Daar hebben we het wel over gehad", zegt De Leij.

"Twee jaar geleden was het echt een gekkenhuis hier." De Alpenzusjes en Frans Duijts maakten gretig gebruik van de oranjekoorts en namen videoclips op in de straat. Vrijwel dagelijks stond er een cameraploeg te filmen.