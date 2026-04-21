Gokken op wedstrijd die FC Den Bosch 'moet' verliezen: dat gaat niet meer

FC Den Bosch kan de wedstrijd tegen ADO Den Haag komende vrijdag beter verliezen dan winnen om kans te maken op een plek in de play-offs. Een inkoppertje voor degenen die geld willen inzetten op deze pot, zou je zeggen. Maar wie op gokwebsites een gokje wil wagen, komt bedrogen uit: bijna alle bookmakers hebben de wedstrijd dinsdag weggehaald.

En ook dat gebeurt niet vaak volgens Jeffrey Noeken, eindredacteur van CasinoNieuws.nl uit Berlicum. "Je ziet dat vaker bij wedstrijden waarbij de teams gelijk willen spelen", vertelt hij. "Maar dan worden wedstrijden ook niet meteen uit het aanbod geschrapt, zeker niet in Nederland."

Een bijzondere situatie die niet zo vaak voorkomt. Dat beseffen bookmakers maar al te goed. Bijna alle legale bookmakers in Nederland hebben de wedstrijd tussen FC Den Bosch en ADO Den Haag al uit hun aanbod geschrapt, schrijft CasinoNieuws.nl dinsdag.

FC Den Bosch kan zich alleen nog plaatsen voor de play-offs als Vitesse niet bij de eerste twee eindigt in de vierde periode. Vitesse staat momenteel derde, ADO tweede. Den Bosch is dus gebaat bij een nederlaag .

Niet verplicht

Volgens de kansspelwetgeving zijn aanbieders verplicht een risicoanalyse te maken, vertelt Noeken. "Hierin wordt onder meer gekeken naar hoe groot de kans is dat een wedstrijd gemanipuleerd wordt. Een aantal competities is uitgesloten van die plicht, waaronder die in Nederland." Dat komt omdat deze competities als betrouwbaar worden gezien.

Het is in ons land dus niet verplicht om bij een verhoogd risico op manipulatie af te zien van het aanbieden van een weddenschap. Toch halen veel bookmakers de wedstrijd van FC Den Bosch uit voorzorg uit het aanbod.

Tonny Dijkhuizen, woordvoerder van TOTO, legt dinsdag aan CasinoNieuws.nl uit waarom: "Op dit moment zijn er geen signalen van afwijkende wedpatronen, maar we willen voorkomen dat weddenschappen op dit duel op een later moment mogelijk onderwerp van discussie worden. FC Den Bosch moet verliezen om zich te kwalificeren voor de play-offs en ADO Den Haag is al kampioen. Dat verandert het sportieve belang van deze wedstrijd."

Bijna allemaal geschrapt

Dinsdag aan het begin van de middag hadden vier van de achttien legale bookmakers in Nederland de wedstrijd geschrapt. Aan het eind van de middag waren dat er al veertien, laat Noeken weten. "Als ik bookmaker was, had ik de wedstrijd ook meteen weggehaald", zegt hij.

Als het aan FC Den Bosch ligt, gaan ze de wedstrijd gewoon winnen. "Op zo'n scenario zit niemand te wachten, maar de KNVB heeft dit zo uitgeschreven", zei Landvreugd maandagavond na het gelijkspel tegen Jong FC Utrecht. "Het is zoals het is, maar wij gaan die wedstrijd tegen ADO niet in om te verliezen."