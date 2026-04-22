Opnieuw inbraak bij brandweerkazerne: dit keer in Berghem

De brandweer in Berghem was in de nacht van dinsdag op woensdag slachtoffer van een inbraak. Het is de volgende in een hele reeks inbraken bij brandweerkazernes in Brabant. Eerder deze week werd ingebroken bij de brandweerkazerne in Ravenstein.

In Berghem werd ingebroken in de brandweerkazerne aan de Kloosterstraat. Wat er precies is buitgemaakt, is niet bekend, maar vermoedelijk gaat het opnieuw om reddingsgereedschap.

Maandag sloegen inbrekers hun slag bij de brandweer in Ravenstein. Het is sinds eind vorig jaar geregeld raak bij brandweerkazernes in onze provincie. Zo werd begin december ingebroken in Heeze, half december in Bladel, eind december in Zundert, begin januari in Someren en in februari in Geffen.

Begin deze maand kreeg ook de kazerne aan de Borkelsedijk in Bergeijk bezoek van inbrekers. Overal is de werkwijze vergelijkbaar: een ruit van de roldeur wordt ingeslagen en de daders gaan ervandoor met dure en cruciale reddingsapparatuur.

Diefstallen in heel Nederland

Ook woordvoerders van de veiligheidsregio's noemden het eerder onacceptabel dat materiaal wordt gestolen dat nodig is om mensen en dieren in nood te helpen. Samen met de politie zouden extra stappen zijn gezet om nieuwe inbraken te voorkomen. Ook zouden intern maatregelen zijn aangescherpt, zodat er een "snellere en betere reactie" komt wanneer een alarm bij een kazerne afgaat.