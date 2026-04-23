Prachtig lenteweer komende dagen: 'Geen wolkje aan de lucht'

Het belooft donderdag een prachtige lentedag te worden met veel zon en weinig wind en ook dit weekend staan we er goed op. Voor kampeerders heeft onze weerman wel een advies: vergeet je dikke deken niet voor in de nacht, want dan duikt de temperatuur flink omlaag.

In het noorden van Brabant kan het donderdagochtend nog bewolkt zijn, in het zuiden schijnt al volop de zon.

“Richting de middag neemt de bewolking ook in het noorden af. Dat zorgt voor een prachtige lentedag met zeventien tot negentien graden”, vertelt weerman Floris Lafeber in radioprogramma KEIgoeiemorgen van Omroep Brabant. “Maar smeer je wel goed in, de zon is enorm krachtig met een uv-index van vier of vijf. Ook later op de dag en aan het begin van de avond blijft het zonnig maar in de nacht koelt het flink af. Het kwik daalt naar twee tot vier graden. “Plaatselijk is er zelfs wat vorst aan de grond. Het wordt een frisse nacht met nevel en mist, dat lost in de ochtend weer op.”

"In open gebieden koelt het flink af naar iets boven het vriespunt."

Ook vrijdag belooft een prachtige lentedag te worden en dat geldt ook voor het lange weekend dat eraan zit te komen. “Met veel ruimte voor de zon wordt het zo’n zestien tot negentien graden. Dat weer houden we de komende dagen vast. Al met al veel zonneschijn, droog weer en weinig wind uit het noorden”, vertelt Lafeber. Hij heeft wel een kleine winstwaarschuwing voor kampeerders onder ons. Want doordat de temperatuur in de nacht flink omlaag gaat, is een dikke deken wel noodzakelijk in je tentje. “In open gebieden koelt het flink af naar iets boven het vriespunt. Maar overdag is het goed toeven op de camping.”