4 keer raak in 4 weken: waarom rieten daken nu extra brandgevaarlijk zijn

In amper vier weken tijd vlogen vier huizen met rieten daken in Brabant in brand. Woensdagavond was het opnieuw raak: een woonboerderij in Zeeland brandde volledig af. Droogte en wind maken riet op dit moment extra brandgevaarlijk.

Het ging de afgelopen weken vier keer flink mis met branden in rieten daken in onze provincie. Woensdagavond werd een woonboerderij in Zeeland compleet verwoest door een brand in het rieten dak. Afgelopen weekend brandde een boerderij met rieten dak in Uden af. Ook in Waalre en Schijndel was het deze maand raak. Riet is gevoelig voor brand

Een rieten dak is mooi om te zien, maar brengt ook risico’s met zich mee, helemaal in het voorjaar, legt een woordvoerder van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant uit. De grootste spelbrekers zijn droogte en wind. "Het is op dit moment erg droog. Niet alleen de natuur, maar ook de daken. Dat maakt riet een stuk brandbaarder."

Grotere kans op natuurbranden Donderdag maakten de veiligheidsregio’s al bekend dat de kans op natuurbranden is toegenomen in de provincie. In Brabant is momenteel het hoogste waarschuwingsniveau van de brandweer van kracht. Dat niveau wordt ingesteld wanneer het langere tijd droog is en het risico op natuurbrand toeneemt.

Je kunt een rieten dak dat in brand staat volgens de woordvoerder het beste vergelijken met een natuurbrand. "De brand verspreidt zich erg snel en is slecht te blussen. Ook laait het vuur op een andere plek weer op, net wanneer je het ergens anders hebt kunnen blussen."

Het helpt daarbij niet dat riet erg brandgevoelig is en dat een brand vaak niet meteen zichtbaar is. "Vaak staat de onderlaag van het riet al grotendeels in brand voordat er rook zichtbaar is", vertelt de woordvoerder. Waarom is blussen moeilijk?

Omdat de brand zich ‘ondergronds’ verspreidt en een rieten dak uitermate waterafstotend is, werkt het blussen met water niet goed. Daarom moet het riet er vaak helemaal af. "Je hebt dan al brand en moet ook nog het dak slopen om goed te kunnen blussen. Dat zijn enorm ingrijpende maatregelen die wij dan moeten nemen." Om meer schade te voorkomen wordt vaak een specialistisch rieten-dakteam van de brandweer opgeroepen. "Zo’n team doet wat een rietdekker ook doet, maar dan onder de extreme omstandigheden van brand. Zij hebben hiervoor speciaal gereedschap en materialen." Omdat de veiligheidsregio in Midden- en West-Brabant geen eigen expertiseteam voor rieten daken heeft, worden zij bij branden bijgestaan door teams uit Gelderland en Utrecht.

Er komt flinke rook vrij bij de brand in Uden (foto: Persbureau Heitink).