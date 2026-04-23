Tweede arrestatie na overvallen in Veghel en Sint-Oedenrode

De politie heeft na tips uit het programma Opsporing Verzocht een tweede verdachte aangehouden voor twee overvallen in Sint-Oedenrode en Veghel vorig jaar. Twee daders overvielen onder meer een dierenarts in zijn woning. Bij een tweede overval werden ook een opa, oma en drie kleinkinderen slachtoffer.

Afgelopen dinsdag vroeg de politie in Opsporing Verzocht om extra tips. Ze vermoeden dat dezelfde twee daders achter beide overvallen zitten. Er was al eerder een verdachte opgepakt.

Pistool in de slaapkamer

De eerste overval vond plaats in de nacht van 11 op 12 mei in het buitengebied van Sint-Oedenrode. Een dierenarts werd hardhandig wakker gemaakt toen twee gewapende mannen in zijn slaapkamer stonden. Ze dreigden met een pistool en eisten geld.

Toen de man aangaf geen geld te hebben, kreeg hij klappen. Hij riep om hulp, waarna de daders de benen namen. De man was zo geschrokken dat hij destijds slechts een summier signalement kon geven. Ook zijn twee kinderen waren thuis tijdens de overval.