Cybercriminelen dreigden patiëntgegevens ChipSoft op darkweb te gooien

Een hackersgroep dreigt patiëntgegevens die zijn buitgemaakt bij een hack van softwarebedrijf ChipSoft op straat te gooien. Ook Brabantse huisartsen zijn geraakt en waarschuwden eerder al voor de datadiefstal. Het bedrijf onderhandelt inmiddels met de cybercriminelen.

ChipSoft werd eerder deze maand getroffen door een hack. Het bedrijf is een grote speler op het gebied van digitale patiëntendossiers: het merendeel van de Brabantse ziekenhuizen en meerdere huisartsenpraktijken werken met hun systemen. Hoewel ziekenhuizen de dans grotendeels leken te ontspringen, bleken verschillende Brabantse huisartsenpraktijken wel geraakt. Onder meer Fonkelzorg (met vestigingen in Den Bosch, Uden, Oss en Eindhoven), Huisartsenpraktijk Heikant in Veldhoven en Huisartsenpraktijk Boschdijk in Eindhoven waarschuwden voor de diefstal van patiëntgegevens. Aftelklok

Nu blijkt dat hackers hebben gedreigd die gegevens te publiceren op het darkweb, meldt de NOS. Op dat verborgen deel van het internet verscheen een bericht met een aftelklok. Daarin claimden de criminelen ruim 100 gigabyte aan data van ChipSoft te hebben gestolen.