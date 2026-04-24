Efteling in gesprek met de provincie om meer bezoekers te mogen ontvangen
De Efteling is achter de schermen druk bezig met het verkrijgen van een nieuwe natuurvergunning om de toekomst van het park veilig te stellen. De huidige vergunning, met een limiet van 5 miljoen bezoekers per jaar, gooit roet in het eten. Het park wil die grens daarom verhogen, zodat er ruimte blijft voor groei en ontwikkeling.
In 2025 kwam de Efteling uit op 4,98 miljoen individuele bezoekers. Daarmee blijft het park officieel nét onder de grens van 5 miljoen. Volgens de Efteling komt dat door de manier van rekenen, waarbij meerdaagse gasten als één bezoek worden meegeteld. Tegelijk is duidelijk dat de druk al jaren oploopt.
Daarom wil het park een nieuwe vergunning. De Efteling wil blijven uitbreiden en investeren in nieuwe attracties en verblijfsaccommodaties. Maar met een strikte grens is groeien lastig.
Groeien binnen de regels
Volgens woordvoerder van de Efteling Steven van Gils wordt er gekeken naar opties. "We kijken wel hoe we kunnen groeien in bezoekersaantallen, maar het aantal bezoekers dat we willen bereiken staat nog niet vast."
Een nieuwe natuurvergunning moet er uiteindelijk voor zorgen dat er weer ruimte komt voor die groei, zonder dat de regels rond natuur en stikstof worden overtreden.
In de podcast Kort en Bondig van Omroep Brabant wordt verder ingegaan op hoe die 5-miljoengrens precies werkt en wat dat betekent voor de Efteling:
Hoe werkt die natuurvergunning precies?
De huidige natuurvergunning is in 2016 door de provincie afgegeven om de impact van het park op de omgeving te beperken. Het gaat daarbij niet alleen om het aantal bezoekers, maar vooral om wat die bezoekers veroorzaken: verkeer, stikstofuitstoot en druk op de natuur rond Kaatsheuvel.
In de praktijk komt het neer op een harde grens: er mag een maximum aantal mensen per jaar het park in. Meer bezoekers betekent automatisch meer auto’s en bussen, en dus meer belasting van de omgeving. Daarom is er een plafond afgesproken dat niet overschreden mag worden.
"Wij willen ons heel graag houden aan die regels en dat gaan we ook zeker doen, omdat wij de natuur heel belangrijk vinden en we in een natuurrijke omgeving zitten", stelt Van Gils. Daarom is het park volgens hem strikt op de regels.
Waarom die nieuwe vergunning lastig is
De Efteling is al langere tijd in gesprek met de provincie over een nieuwe natuurvergunning, met als doel verder te kunnen groeien in bezoekersaantallen. Maar dat proces verloopt vooralsnog moeizaam. "De vergunningverlening in heel Nederland gaat moeizaam en dat heeft te maken met het landelijke stikstofprobleem", zegt hij. Daardoor worden nieuwe natuurvergunningen niet zomaar meer verleend. "Dat kan dus nog wel even duren", aldus de Efteling-woordvoerder.
Maatregelen al genomen, maar discussie groeit
Om binnen de vergunning te blijven, heeft de Efteling al moeten ingrijpen. Zo zijn schoolreizen beperkt en in drukke periodes zelfs helemaal stopgezet. Ook wordt er strenger gestuurd op piekdagen, zoals in de kerstvakantie.
Daarnaast worden de parkeerabonnementen afgeschaft. Bezoekers zullen vanaf 15 juni per bezoek betalen voor parkeren, zodat het park beter grip krijgt op de toestroom.
De Efteling kan niet anders
Volgens Wessel Wit van pretparkwebsite Looopings is dat beleid eigenlijk logisch. "De Efteling kan eigenlijk bijna niet anders." Aan de ene kant wil het park als commercieel bedrijf verder uitbreiden, maar aan de andere kant zit er een harde limiet op het aantal bezoekers.
Als die grens niet wordt verruimd, blijft er volgens hem maar één optie over: "Als je met je bezoekersaantal niet omhoog mag, dan moet je dus zorgen dat de mensen die komen per persoon meer geld uitgeven."