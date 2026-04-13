Efteling stopt met parkeerabonnementen, abonnees gaan per bezoek betalen

Eftelingabonnees moeten binnenkort per bezoek een los parkeerkaartje betalen. Het huidige parkeerabonnement voor abonnees wordt afgeschaft. Dat maakte het attractiepark maandagochtend bekend

Om de overgang soepel te laten verlopen, komt er een korte tussenfase. Van 13 april tot en met 14 juni kunnen abonnementhouders, wanneer zij een nieuw parkabonnement afsluiten, nog een tijdelijk parkeerabonnement afsluiten met een looptijd van twee maanden. Dit tijdelijke parkeerabonnement loopt twee maanden vanaf het moment van afsluiten en kost twintig euro.

Dat Efteling het parkeerbeleid wilde aanpassen , lekte enkele weken geleden al uit. Daarop kwamen toen heftige reacties binnen , al waren de details toen nog niet bekend. Nu zijn die wel duidelijk.

Volgens de Efteling verandert er voor de meeste abonnementhouders weinig. "De gemiddelde abonnementhouder bezoekt de Efteling ongeveer acht keer per jaar. Voor het meest gekozen abonnement, het Plus-abonnement, komen de parkeerkosten bij dit aantal bezoeken in het nieuwe systeem vrijwel overeen met het huidige parkeerabonnement.

Waarom doet de Efteling dit?

Het attractiepark wijst erop dat de maatregelen nodig zijn in verband met de huidige natuurvergunning. Daarbij is een maximum aantal bezoekers van vijf miljoen per jaar vastgelegd. "Met deze aanpassing sturen we op het aantal bezoeken, door abonnementhouders bewuster te laten kiezen hoe vaak zij de Efteling bezoeken."

Eerder nam de Efteling hiervoor al andere maatregelen, zoals het stopzetten van schoolreisreserveringen, het verminderen van bedrijfsevenementen en een maximaal aantal gasten op dagen tijdens de kerstvakantie.

Welke alternatieven biedt de Efteling?

De Efteling wil duurzame alternatieven zoals de fiets en het openbaar vervoer aantrekkelijker maken en zo de impact van de vele bezoekers op de leefomgeving beperken. Daarom investeert het park in: