Efteling stopt met parkeerabonnementen, abonnees gaan per bezoek betalen
Eftelingabonnees moeten binnenkort per bezoek een los parkeerkaartje betalen. Het huidige parkeerabonnement voor abonnees wordt afgeschaft. Dat maakte het attractiepark maandagochtend bekend
Dat Efteling het parkeerbeleid wilde aanpassen, lekte enkele weken geleden al uit. Daarop kwamen toen heftige reacties binnen, al waren de details toen nog niet bekend. Nu zijn die wel duidelijk.
- Het is vanaf nu niet meer mogelijk om een nieuw Efteling-parkeerabonnement aan te schaffen.
- Vanaf 15 juni kunnen abonnementhouders per bezoek parkeren met korting. De hoogte van die korting is afhankelijk van het type abonnement.
- Wie op 15 juni nog een bestaand parkeerabonnement heeft dat nog maximaal twaalf maanden doorloopt, kan deze blijven gebruiken tot en met het einde van de looptijd.
Om de overgang soepel te laten verlopen, komt er een korte tussenfase. Van 13 april tot en met 14 juni kunnen abonnementhouders, wanneer zij een nieuw parkabonnement afsluiten, nog een tijdelijk parkeerabonnement afsluiten met een looptijd van twee maanden. Dit tijdelijke parkeerabonnement loopt twee maanden vanaf het moment van afsluiten en kost twintig euro.
Volgens de Efteling verandert er voor de meeste abonnementhouders weinig. "De gemiddelde abonnementhouder bezoekt de Efteling ongeveer acht keer per jaar. Voor het meest gekozen abonnement, het Plus-abonnement, komen de parkeerkosten bij dit aantal bezoeken in het nieuwe systeem vrijwel overeen met het huidige parkeerabonnement.
Waarom doet de Efteling dit?
Het attractiepark wijst erop dat de maatregelen nodig zijn in verband met de huidige natuurvergunning. Daarbij is een maximum aantal bezoekers van vijf miljoen per jaar vastgelegd. "Met deze aanpassing sturen we op het aantal bezoeken, door abonnementhouders bewuster te laten kiezen hoe vaak zij de Efteling bezoeken."
Eerder nam de Efteling hiervoor al andere maatregelen, zoals het stopzetten van schoolreisreserveringen, het verminderen van bedrijfsevenementen en een maximaal aantal gasten op dagen tijdens de kerstvakantie.
Welke alternatieven biedt de Efteling?
De Efteling wil duurzame alternatieven zoals de fiets en het openbaar vervoer aantrekkelijker maken en zo de impact van de vele bezoekers op de leefomgeving beperken. Daarom investeert het park in:
- Een tijdelijke bewaakte fietsenstalling met cameratoezicht. Op termijn wordt toegewerkt naar een nieuwe, definitieve fietsenstalling met onder meer oplaadpunten, kluisjes en een overkapping.
- Openbaar vervoer. Voor 7,50 euro reis je met maximaal zes Efteling-abonnementhouders binnen Brabant met de bus naar de Efteling én weer terug naar huis. Reis je alleen als abonnementhouder? Dan betaal je 4,50 euro. Kinderen tot en met 11 jaar reizen altijd gratis met de bus binnen de provincie. Verder is het attractiepark druk bezig om in samenwerking met Arriva de buslijnen van en naar de Efteling te verbeteren, zodat er nog vaker bussen stoppen bij het park.
- Belonen van duurzaam reizen. Vanaf 15 juni kun je sparen voor een uniek Efteling-item als je zeven keer duurzaam – met de fiets of het OV – naar de Efteling reist. "Wie regelmatig duurzaam reist, gaat zelfs minder betalen", laat het attractiepark weten. "Alleen wie vaak met de auto komt, gaat meer betalen."