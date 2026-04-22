Bijna 5 miljoen bezoekers voor Efteling, grens in zicht

De Efteling heeft vorig jaar een recordaantal bezoekers ontvangen. In totaal bezochten ruim 4,98 miljoen mensen het sprookjespark in Kaatsheuvel. Daarmee bleef het park net onder het maximum van vijf miljoen bezoekers per jaar dat in de natuurvergunning is vastgelegd.

De Efteling komt elk jaar net iets dichter bij het maximaal toegestane aantal bezoekers. Als de groei van het bezoekersaantal doorzet, is de kans groot dat de Efteling in 2026 de limiet zal bereiken. Als dat gebeurt, ligt een boete op de loer of zou het park mogelijk moeten sluiten. Het is daarom van groot belang voor het park dat het niet meer dan 5 miljoen bezoekers per jaar ontvangt.

Meer bezoeken dan bezoekers Het totaal aantal bezoeken kwam in 2025 uit op 5,78 miljoen. Dat ligt hoger dan het aantal individuele bezoekers, omdat een deel van hen meerdere dagen in het park verbleef. Deze meerdaagse gasten worden door de Efteling slechts één keer meegeteld in het bezoekersaantal, omdat zij volgens het park dezelfde verkeersbewegingen en stikstofuitstoot veroorzaken als dagjesmensen. Daardoor blijft het officiële aantal bezoekers steken op 4,98 miljoen. Met een bedrijfsopbrengst van 347 miljoen euro en een nettowinst van 27,2 miljoen euro lagen de resultaten hoger dan een jaar eerder.