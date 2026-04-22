Bijna 5 miljoen bezoekers voor Efteling, grens in zicht
De Efteling heeft vorig jaar een recordaantal bezoekers ontvangen. In totaal bezochten ruim 4,98 miljoen mensen het sprookjespark in Kaatsheuvel. Daarmee bleef het park net onder het maximum van vijf miljoen bezoekers per jaar dat in de natuurvergunning is vastgelegd.
De Efteling komt elk jaar net iets dichter bij het maximaal toegestane aantal bezoekers. Als de groei van het bezoekersaantal doorzet, is de kans groot dat de Efteling in 2026 de limiet zal bereiken.
Als dat gebeurt, ligt een boete op de loer of zou het park mogelijk moeten sluiten. Het is daarom van groot belang voor het park dat het niet meer dan 5 miljoen bezoekers per jaar ontvangt.
Meer bezoeken dan bezoekers
Het totaal aantal bezoeken kwam in 2025 uit op 5,78 miljoen. Dat ligt hoger dan het aantal individuele bezoekers, omdat een deel van hen meerdere dagen in het park verbleef. Deze meerdaagse gasten worden door de Efteling slechts één keer meegeteld in het bezoekersaantal, omdat zij volgens het park dezelfde verkeersbewegingen en stikstofuitstoot veroorzaken als dagjesmensen. Daardoor blijft het officiële aantal bezoekers steken op 4,98 miljoen.
Met een bedrijfsopbrengst van 347 miljoen euro en een nettowinst van 27,2 miljoen euro lagen de resultaten hoger dan een jaar eerder.
Om ruimte te creëren en te kunnen blijven voldoen aan de natuurvergunning besloot de Efteling eerder deze maand te stoppen met parkeerabonnementen. Eftelingabonnees moeten vanaf 15 juni per bezoek een los parkeerkaartje betalen.
Eerder nam de Efteling al andere maatregelen, zoals het stopzetten van schoolreisreserveringen, het verminderen van bedrijfsevenementen en het hanteren van een maximaal aantal gasten op dagen in de kerstvakantie.
Bezoekers uit Engeland zijn fan
De komst van het Efteling Grand Hotel en het nieuwe sprookje de prinses op de erwt zorgden er in 2025 voor dat steeds meer buitenlandse bezoekers voor een dag of een weekend naar de Efteling komen. Opvallend daarbij was het aantal bezoekers uit Engeland. Ten opzichte van 2024 is dat aantal met 47 procent gestegen.
De opening van het Grand Hotel noemt algemeen directeur Fons Jurgens een hoogtepunt van 2025. "Met het Efteling Grand Hotel hebben we in 2025 een fantastische toevoeging aan ons aanbod voor meerdaags verblijf gecreëerd voor de nationale en internationale markt."
Opening Grand Hotel
Het Efteling Grand Hotel is het grootste hotel binnen het park. Het telt 140 kamers en suites en biedt plaats aan 644 gasten. Gasten kunnen gebruikmaken van een zwembad met spa, twee restaurants, een koffiebar en de grote souvenirwinkel Arcadeau. Veel van deze faciliteiten zijn toegankelijk voor zowel hotelgasten als parkbezoekers.