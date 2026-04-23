Bajraktarevic trakteert protesterende PSV-fans op grote overwinning
PSV heeft donderdagavond weinig heel gelaten van PEC Zwolle. Aan de hand van een ontketende Esmir Bajraktarevic werd het 6-1 in het Philips Stadion. Ook Ricardo Pepi was goed voor twee goals. In de eerste helft lieten ook een aantal supporters zich horen met protest tegen opgelegde stadionverboden.
In de opstelling voerde Peter Bosz flink wat wijzigingen door. Voor de wedstrijd werd duidelijk dat Ismael Saibari geblesseerd is, hij wordt de komende week verder onderzocht.
Daardoor kreeg de 19-jarige Joël van den Berg de kans om zich vanaf de aftrap te laten zien op het middenveld. In de aanval kregen Ivan Perisic en Dennis Man rust, zij werden vervangen door Esmir Bajraktarevic en Couhaib Driouech. Ook maakte Nick Olij zijn debuut onder de lat.
Stilte protest
PSV kwam al na acht minuten op voorsprong. Een afgemeten voorzet van Bajraktarevic belandde op het hoofd van Ricardo Pepi, die de bal knap in de linkeronderhoek stuurde. Toch bleef het stil op de tribune: de harde kern liet bewust geen geluid horen.
Zij maakten een statement door stil te blijven tijdens de eerste helft, nadat PSV drie stadionverboden uitdeelde wegens het afsteken van vuurwerk tijdens de wedstrijd tegen Sparta.
Supportersgroep Boys From The South was het niet eens met de keuze van de landskampioen en beweert dat er mensen onterecht gestraft zijn. Daarom besloten zij de eerste helft met een groep achter de goal stil te blijven.
Tóch gejuich
De rest van de fans waren wel regelmatig te horen. Toen Olivier Boscagli in de rust afscheid nam van het publiek, werden de trommels en kampioensschalen ook weer tevoorschijn gehaald door de protesterende fans.
De supportersgroep deed hun beklacht over de stadionverboden op sociale media:
Ook op het veld was het erg stil. PSV creëerde heel weinig, maar ook tegenstander PEC Zwolle wist niet gevaarlijk voor de goal van PSV te komen.
Tot vlak na rust. Toen kwam PEC er in de omschakeling uit. Een schot van Kaj de Rooij werd in eerste instantie gekeerd door Olij, maar de rebound van Zico Buurmeester was de keeper te machtig.
PSV zet aan
PSV anticipeerde snel op de tegentreffer, want vijf minuten laten lag de tweede van Pepi in het net. Eigenlijk was het recept precies hetzelfde als bij de eerste: een voorzet vanaf rechts van Bajraktarevic, waarna de 23-jarige de bal wederom in kon koppen. Dit keer via de onderkant van de lat. Het was doelpunt nummer dertien voor Pepi in de Eredivisie dit seizoen.
En de Bosnische buitenspeler was op dreef deze donderdagavond. Twintig minuten voor tijd stoomde hij maar weer eens op over de rechterkant, waarna hij weer een voorzet op Pepi wilde geven, echter liet PEC-aanvoerder Simon Graves dat niet gebeuren. Hij schoot de bal in eigen goal voor de spits erbij kon.
Doelpuntenregen
Als kers op de taart schoot de Bosniër ook nog de 4-1 binnen. Een droge schuiver van buiten de zestien was onhoudbaar voor Tom de Graaff.
Even later viel ook de 5-1. In het stadion werd Guus Til als doelpuntenmaker omgeroepen, maar de bal bleek vlak voor de lijn nog tegen Couhaib Driouech te zijn gekomen, waarna die over de lijn ging.
Om het feest compleet te maken, werd het zelfs 6-1. Dit keer was Driouech de aangever en Bajraktarevic de afmaker. De Bosniër sloot de wedstrijd af met twee goals en drie assists.
Na de denderende overwinning op PEC staat er voor PSV dit weekend een trip naar Ibiza op de planning om het kampioenschap nog eens goed te vieren. Maandag keert de selectie terug, waarna volgende week zaterdag de wedstrijd tegen Ajax in Amsterdam op het programma staat.