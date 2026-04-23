Bajraktarevic trakteert protesterende PSV-fans op grote overwinning

PSV heeft donderdagavond weinig heel gelaten van PEC Zwolle. Aan de hand van een ontketende Esmir Bajraktarevic werd het 6-1 in het Philips Stadion. Ook Ricardo Pepi was goed voor twee goals. In de eerste helft lieten ook een aantal supporters zich horen met protest tegen opgelegde stadionverboden.

In de opstelling voerde Peter Bosz flink wat wijzigingen door. Voor de wedstrijd werd duidelijk dat Ismael Saibari geblesseerd is, hij wordt de komende week verder onderzocht.

Daardoor kreeg de 19-jarige Joël van den Berg de kans om zich vanaf de aftrap te laten zien op het middenveld. In de aanval kregen Ivan Perisic en Dennis Man rust, zij werden vervangen door Esmir Bajraktarevic en Couhaib Driouech. Ook maakte Nick Olij zijn debuut onder de lat.

Stilte protest

PSV kwam al na acht minuten op voorsprong. Een afgemeten voorzet van Bajraktarevic belandde op het hoofd van Ricardo Pepi, die de bal knap in de linkeronderhoek stuurde. Toch bleef het stil op de tribune: de harde kern liet bewust geen geluid horen.

Zij maakten een statement door stil te blijven tijdens de eerste helft, nadat PSV drie stadionverboden uitdeelde wegens het afsteken van vuurwerk tijdens de wedstrijd tegen Sparta.

Supportersgroep Boys From The South was het niet eens met de keuze van de landskampioen en beweert dat er mensen onterecht gestraft zijn. Daarom besloten zij de eerste helft met een groep achter de goal stil te blijven.