File op A50 kost keeper Sander zijn hockeyfinale: 'Ik kon geen kant op'

Het had de hockeyfinale van Sander van Berkel van HC ’s-Hertogenbosch moeten zijn, maar zijn dag verliep totaal anders dan verwacht. Donderdagmiddag vertrok hij vanuit huis naar Eindhoven voor het Brabantse onderonsje in de bekerfinale tegen Oranje-Rood. Hij zou onder de lat bij de Bosschenaren verschijnen, maar kwam vast te staan op de A50 door een ongeluk. "Ik moest de andere keeper vanuit de auto bellen dat hij zijn spullen moest pakken."

De keeper baalt een dag na de bekerwinst nog als een stekker. Donderdag vertrok hij ruim op tijd vanuit Nijmegen richting Eindhoven toen het misging op de A50 bij Nistelrode. "Een paar honderd meter voor mij was een ongeluk gebeurd tussen een motorrijder en een auto", vertelt Van Berkel vrijdag tussen zijn werk door. Eerst leek het mee te vallen, maar al snel ging de snelweg dicht. "Ik stuurde meteen een appje naar het team om te laten weten dat ik een paar minuten later zou zijn", legt hij uit. Het overkomt hem wel vaker dat hij in de file terechtkomt, daarom was hij ook ruim op tijd vertrokken.

Streep door bekerfinale

Maar die paar minuten werden er al gauw meer. Van Berkel nam contact op met de manager en met andere keeper Alexander Stadler. Stadler is de eerste keeper van de club uit Den Bosch en speelt het grootste deel van de competitiewedstrijden. Van Berkel staat onder de lat in de zaal en bij de Gold Cup, het bekertoernooi. "Alex had donderdag al twee keer getraind en wilde net in de auto stappen, toen ik aan hem vroeg of hij uit voorzorg zijn keepersspullen kon meenemen." Van Berkel dacht toen nog dat hij het zou halen om op tijd bij de wedstrijd te zijn, maar dat bleek niet mogelijk toen op de snelweg ook politieonderzoek nodig was. "Het had mijn hoogtepunt van het seizoen moeten zijn", zegt hij. "Ik kwam uiteindelijk een paar minuten na het begin van de wedstrijd de parkeerplaats op gereden en hoorde daar dat er werd gescoord."

De motorrijder raakte zwaargewond.




