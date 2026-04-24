Angelique geridderd omdat ze taboe rond seksueel misbruik doorbreekt

De verbazing is groot bij Angelique van Deursen (55) als ze deze vrijdag de deur opendoet en voor haar deur de burgemeester van Helmond, Sjoerd Potters, ziet staan. “Wat krijgen we nou?”, zegt ze zichtbaar overrompeld. Als hij haar vraagt mee te gaan naar theater Het Speelhuis, voelt ze het al aankomen. “Nou, ik voel hem al hangen”, zegt ze, half lachend, half gespannen. Angelique is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau onder andere omdat ze taboes doorbreekt rond seksueel misbruik. Iets wat haar is overkomen.

Niet veel later loopt ze over een rode loper naar de bus van Helmond Sport. Haar hulphond Dirk moet thuisblijven. “Die is pas geopereerd”, vertelt ze. “Als ik dit geweten had, had ik de operatie een week uitgesteld.” Haar hulphond Dirk is enorm belangrijk voor Angelique. Ze kampt al jaren met de gevolgen van ernstig seksueel misbruik in haar jeugd. De trauma’s die ze daaraan overhield, werken nog dagelijks door in haar leven. Dirk helpt haar om daarmee om te gaan. Hij biedt rust, structuur en veiligheid op momenten dat spanning of angst oploopt. Eenmaal in de bus probeert ze te bevatten wat er gebeurt. “Dit is een hele grote verrassing. Het is raar. Dan denk ik: wat heb ík nou gedaan?”

Angelique zet zich al jaren in om het taboe rond seksueel misbruik te doorbreken. Ze geeft al acht jaar lezingen door het hele land en ze schreef boeken over haar eigen ervaringen. “Fijn om te horen dat ik veel voor anderen beteken”, zegt ze. “Maar ik doe het vooral voor mijn eigen plezier. Tegelijk is het ook niet te bevatten dat ik dadelijk een lintje krijg. Het is nog heel onwerkelijk.”

Angelique stapt de bus in (foto: Floortje Steigenga).

Naast haar in de bus zit haar man Tonny van Deursen. Hij glundert. “Ze doet zoveel. Ze heeft inmiddels haar derde boek uitgebracht. Dus ze is ook nog auteur. Ik ben apetrots op haar.” De lezingen en boeken zijn heel belangrijk voor Angelique. “Ik wil meer begrip voor het onderwerp seksueel misbruik krijgen. Om taboes te doorbreken en om lotgenoten en professionals te helpen.” Haar vrijwilligerswerk in de wijkraad van Brouwhuis vormt daarin een tegenwicht. “Mijn boeken gaan over zware onderwerpen. De wijkraad is de sociale tegenhanger.” Dat ze nu op dit punt staat, had ze zelf jaren geleden niet durven dromen. “Een psychiater zei zo’n tien jaar geleden tegen mij: Angelique, het leven zal nooit beter worden. Dit is je leven. Toen zat ik echt behoorlijk in de knoop.” Ze schudt haar hoofd. “Als ik dan zie wat ik nu bereikt heb… Ik hoop van harte dat die psychiater dit leest en twee keer nadenkt voordat hij zoiets tegen iemand zegt. Met mijn boeken wil ik hoop geven.”

Angelique krijgt het lintje opgespeld door burgemeester Sjoerd Potters (foto: Floortje Steigenga).

In Theater Het Speelhuis volgt uiteindelijk hét moment. Daar krijgt Angelique het lintje opgespeld. Ze is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. “Ja, heel bijzonder”, zegt ze daarna. Maar bevatten kan ze het nog steeds nauwelijks. De aanvraag voor de onderscheiding kwam van Bert van Sas, die haar leerde kennen via de wijkraad. “Het is heel bijzonder wat Angelique voor elkaar heeft gekregen. Dat ze op zo’n open manier andere mensen kan helpen door haar verhaal te vertellen.” Ook de gemeente Helmond roemt haar inzet. Met haar 'rugzak vol heftige ervaringen' doet Angelique enorm belangrijk werk. Ook is ze als vrijwilliger actief bij onder meer de wijkraad Brouwhuis, wijkblad De Corridor en wijkgebouw De Zonnesteen.

