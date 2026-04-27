Live | Volle pleinen in grote steden • tussen hekken spieken vanaf de weg

14:22

De ingang van Havermarkt in Breda aan de Reigerstraat en Torenstraat is vanwege de drukte tijdelijk afgesloten. Dat meldt de gemeente via Whatsapp. Op het plein is een soort rad van fortuin, waarbij er elk kwartier andere muziek gedraaid wordt.

Op andere plekken is nog wel voldoende plek. Bezoekers kunnen terecht aan de Haven, Sint Janstraat en Kerkplein.