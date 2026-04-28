Opnieuw brand in bosgebied bij Oirschotse heide, opzet niet uitgesloten

In een bosgebied aan de Kerkstraat in Oostelbeers is dinsdagmiddag opnieuw brand uitgebroken. Het is al de zesde dag op rij dat de brandweer moet uitrukken naar een bos tussen Middelbeers en de Oirschotse heide. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost sluit brandstichting niet uit.

Volgens de woordvoerder is het verdacht dat de brandweer in zo'n korte tijd zo vaak op dezelfde plek moet zijn. "Het begint op te vallen. De vuurhaarden liggen een stuk van de gebaande paden af, je moet er echt inlopen wil je iets aanrichten."

Vrijdag woedde er ook al een brand in het gebied, net als zaterdag en zondag. Maandagochtend was het raak en ook in de middag brak er weer brand uit.

Brand snel geblust

De brand breidde dinsdag door de harde wind snel uit. Daarom rukte de brandweer met extra materieel uit. De brandweer wist de brandhaard snel te vinden en had het vuur dan ook snel onder controle. Er wordt onderzoek gedaan naar de brand, waarbij onder andere een specialist van Team Brandonderzoek aanwezig is.

Hoogste waarschuwingsniveau

Het natuurbrandrisico is sinds vorige week opgeschaald naar het hoogste waarschuwingsniveau in verband met de lagere luchtvochtigheid en harde wind.